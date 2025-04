L'ex-président sud-coréen Moon Jae-in inculpé pour corruption

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

Avec une autonomie généreuse, un design raffiné, une recharge ultra-rapide et un niveau de confort digne du constructeur allemand, le nouveau SUV 100% électrique d’Audi repousse les standards du segment. Un concentré de technologie et de raffinement et une dynamique de conduite exceptionnelle....

En marge de GITEX Africa 2025, Huawei a organisé, le 15 avril, la nouvelle édition du Huawei Digital Morocco Summit, sous le thème : "Amplify Intelligence : Shaping the Future with Digital Morocco 2030". L’événement a mis en lumière les ambitions de Huawei pour accompagner le Maroc dans sa transition numérique, en misant sur l’intelligence artificielle, les infrastructures intelligentes et l’innovation énergétique....

Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a révélé mardi 22 avril un projet de refonte du département d'Etat, accusé d'être pléthorique et de ne pas être conforme aux objectifs idéologiques de l'administration de Donald Trump, suppressions d'emplois et de missions à l'appui.

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi à Djeddah sous la présidence du prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, a approuvé des accords portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition des personnes recherchées et le transfert des personnes condamnées entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume du Maroc.

En Corée du Sud, les présidents connaissent souvent des sorts funestes. Les deux autres ex-présidents encore vivants - Lee Myung-bak et Park Gueun-hye - ont été condamnés pour corruption et ont fait de la prison.

Moon Jae-in est connu pour avoir promu le rapprochement intercoréen, et notamment pour avoir organisé des discussions entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump lors de son premier mandat.

Tout salaire et autres avantages financiers versés par la compagnie aérienne au gendre de M. Moon entre 2018 et 2020 "ont été confirmés comme n'étant pas des paiements de salaires légitimes, mais des pots-de-vin destinés au président", ont encore fait état les procureurs.

