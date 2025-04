Les Gabonais élisent leur président après 19 mois de régime militaire

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

La SDL Rabat Région Aménagements a lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux de tranchées, micro-tranchées et génie civil du projet de réalisation d'une plateforme de gestion de la circulation et de la sécurité de la capitale du Royaume.

Selon des informations du "Parisien", un projet d’assassinat ciblant l’influenceur "Amir DZ " a été déjoué après plusieurs mois d’enquête. Les investigations, menées conjointement par la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris et la DGSI, suggèrent une possible commande émanant d’Alger.

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi 11 avril, à la fin d'une semaine plus que mouvementée, demeurant fébrile face à l'offensive commerciale lancée par Donald Trump.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé une nouvelle application mobile "ONCF Voyages". Disponible sur Google Play et App Store, cette application vise à centraliser plusieurs services pour permettre aux voyageurs de planifier, réserver et gérer leurs déplacements directement depuis leur smartphone.

Le groupe chinois Shandong Daye Co., Ltd., spécialisé dans la fabrication de produits métallurgiques pour l'industrie du pneumatique, a officiellement obtenu l’autorisation des autorités chinoises pour implanter une base industrielle au Maroc.

Le Maroc et l'Espagne ont signé, le jeudi 10 avril, deux conventions de coopération pour renforcer leur partenariat en matière de numérisation et d'ingénierie relative aux études du projet de liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar.

L'Exposition universelle 2025 a ouvert ses portes dimanche à Osaka, où sont représentés quelque 160 pays et régions, un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde "confronté aux divisions".

Les débits de boisson seront fermés de vendredi 23H30 à samedi 00H00, selon un communiqué lu à la télévision publique par un présentateur en civil et non par des militaires en uniformes, comme cela était généralement le cas depuis le coup d'Etat.

Plusieurs associations, comme la Fédération des acteurs du gospel du Gabon et l'Union des jeunes pour des actions communautaires (UJAC), ont appelé les électeurs à se mobiliser. Une improbable "association des neutres" a même organisé vendredi une conférence de presse pour "prendre position contre l'abstention" et soutenir "le grand candidat" Brice Oligui Nguema.

"Le 12 c'est le 12" et "Une victoire cash" sont les slogans les plus populaires de ses partisans.

Sa nouvelle plateforme, le "Rassemblement des bâtisseurs", a reçu le soutien d'innombrables mouvements et associations qui l'ont accompagné dans une tournée triomphale à travers le pays, réunissant des foules enthousiastes, distribuant des casquettes, tee-shirts et pagnes à son effigie.

Quelque 920.000 électeurs sont attendus entre 07H00 (06H00 GMT) et 18H00 (17H00 GMT) dans 3.037 bureaux de vote pour ce scrutin à l'origine annoncé pour le mois d'août et finalement anticipé. Le régime de transition ayant opté pour un calendrier resserré, la campagne électorale n'a duré que 13 jours.

Omniprésent sur les panneaux d'affichage, dans les médias et sur les réseaux sociaux, le "président candidat" a largement dominé la brève campagne électorale face à sept concurrents quasiment invisibles, dont le dernier Premier ministre d'Ali Bongo (2009-2023), Alain-Claude Bilie By Nze.

