Les Bourses européennes lestées par l'essoufflement du rebond de la tech

Les marchés boursiers européens ont perdu leur élan en clôture mardi, au terme d'une séance particulièrement volatile, après un essoufflement du rebond, amorcé lundi, du secteur de la tech et des semi-conducteurs.

Après une ouverture en baisse puis une journée passée dans le vert, Paris a fini stable stable (+0,05%), Francfort a cédé 0,74% et Milan a grappillé 0,11%. Londres a cédé 1,41%, plombée par ses majors pétrolières qui ont reculé avec les prix du brut.

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