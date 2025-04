La Bourse de Paris salue des propos conciliants de Donald Trump sur la guerre commerciale

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

OVHcloud est présente en force à la troisième édition du Gitex Africa Morocco. Un rendez-vous de la tech et des startups durant lequel le leader européen du cloud entend renforcer son ancrage africain et marocain avec des solutions cloud qui garantissent un hébergement des données sur le territoire....

Avec une autonomie généreuse, un design raffiné, une recharge ultra-rapide et un niveau de confort digne du constructeur allemand, le nouveau SUV 100% électrique d’Audi repousse les standards du segment. Un concentré de technologie et de raffinement et une dynamique de conduite exceptionnelle....

En marge de GITEX Africa 2025, Huawei a organisé, le 15 avril, la nouvelle édition du Huawei Digital Morocco Summit, sous le thème : "Amplify Intelligence : Shaping the Future with Digital Morocco 2030". L’événement a mis en lumière les ambitions de Huawei pour accompagner le Maroc dans sa transition numérique, en misant sur l’intelligence artificielle, les infrastructures intelligentes et l’innovation énergétique....

Pour améliorer la sécurité, la performance et l’agilité de ses services numériques, Société Générale Maroc a lancé un chantier de modernisation de son infrastructure informatique. En partenariat avec IBM et Power Maroc, la banque adopte une nouvelle architecture basée sur les microservices et la conteneurisation, en remplacement de ses anciens systèmes monolithiques.

Sur hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’état-major général des Forces armées royales, le général de Corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, a effectué du 19 au 22 avril une visite de travail à l’État frère du Qatar.

Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a révélé mardi 22 avril un projet de refonte du département d'Etat, accusé d'être pléthorique et de ne pas être conforme aux objectifs idéologiques de l'administration de Donald Trump, suppressions d'emplois et de missions à l'appui.

L'équipementier automobile OPmobility bondissait de plus de 6% à 53,38 euros vers 9H40 (heure de Paris), après avoir fait part mercredi de ventes en progression début 2025 et n'a pas constaté de baisse de volume de production des constructeurs automobiles depuis l'annonce par Donald Trump de droits de douane sur les véhicules importés aux Etats-Unis.

Et lors d'un échange à huis clos, le ministre américain des Finances Scott Bessent a affirmé que la situation actuelle n'était pas tenable entre Pékin et Washington.

