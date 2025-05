Chiclayo revendique son pape péruvien dans la ferveur populaire

"Le pape est chiclayen, vive le pape!" scandent à l'unisson les dizaines de fidèles réunis jeudi soir devant la cathédrale de Chiclayo, dans le nord du Pérou, où Léon XIV a officié comme évêque pendant huit ans.

Entres chants, prières et applaudissements, tous disent leur "émotion" et leur "fierté" d'avoir côtoyé Mgr Robert Francis Prevost, désormais Leon XIV, premier pape américain, qui a cependant passé plus de 20 ans au Pérou, pays dont il possède aussi la nationalité.

"Aujourd'hui, a été une journée magique, tous les Chiclayens, tous les Péruviens, tous les catholiques sont très émus, mais encore plus les Chiclayens d'avoir eu Mgr Robert, qui est désormais pape, de l'avoir eu si près de nous", exulte Lula Botey, gérante d'une agence immobilière.

Lors de son premier discours au Vatican, en italien, le nouveau souverain pontife de 69 ans a brièvement salué en espagnol son "cher diocèse de Chiclayo", où il a été évêque de 2015 à 2023, rendant hommage à son "peuple fidèle".

"Cela a été vraiment émouvant, nous n'avons pas arrêté de pleurer", raconte la femme de 45 ans, qui se souvient de ses "merveilleuses homélies", lors desquelles il "invoquait la charité et exhortait les hommes politiques à penser au bien commun".

Dans la ville de 600.000 habitants, située à une quinzaine de kilomètres de la côte nord du Pérou, dans la fertile région de Lambayeque, nombreux sont ceux qui se souviennent d'un homme "bon", "humble" et "proche des gens".

"C'est une personne d'une grande bonté, très humble, qui vous salue dans la rue", assure Luis Cherco, 57 ans, convaincu que "la main de Dieu repose désormais sur Chiclayo".

"Il a multiplié les visites auprès des plus démunis et soutenu les jeunes", note-t-il, se rappelant également d'un homme qui n'hésitait pas à affronter les averses soudaines de la région chaussé de bottes.

Le père Juan Mechan Sanchez, vicaire de la paroisse de la cathédrale Santa Maria, face à la Plaza de Armas, au coeur de la ville, entame soudain une prière depuis les marches de l'édifice au style hérité du classicisme colonial.

- "Visage angélique" -

Autour de lui, les fidèles s'unissent pour entonner ensemble le Notre père avant de terminer par des applaudissements.

Devant le vicaire, une affiche présente le nouveau souverain pontife accompagné de l'inscription: "Le pape a le coeur chiclayen !" Les gens se pressent pour poser devant la banderole.

"C'était un homme admirable, qui donnait l'impression de ne jamais se lasser de servir le peuple de Dieu, ses prêtres et tous ceux qui avaient besoin de lui", souligne le prêtre, auprès des nombreux journalistes présents.

Mgr Robert Prevost défendait avec force ses opinions malgré "son visage angélique", souligne Jesus Leon Angeles, coordinatrice d'un groupe catholique.

"S'il devait évoquer une situation qui se produisait au Pérou, que ce soit en raison de la corruption ou d'un massacre ou de morts, il exposait sa position, en pleine messe", se remémore-t-elle.

Le nouveau pape aura également réussi à faire connaître au monde entier Chiclayo, bien au-delà de sa réputation de destination gastronomique.

Léon XIV "va mettre Chiclayo sous les projecteurs du monde entier", se réjouit ainsi Victor Becerra, un entrepreneur de 23 ans, tandis que Bernardo Victor Heredia David, un ancien professeur de théâtre de 81 ans peine encore à croire à la nomination de son ancien évêque comme pape.

"On ne s'y attendait pas, vraiment", souffle-t-il encore incrédule, disant sa "plus grande satisfaction" d'avoir pu échanger en tête à tête avec lui après la mort de son épouse en 2022. C'est un homme "très simple" dont la "familiarité vous faisait vous sentir bien, et qui a permis à de nombreuses personnes de se rapprocher de Dieu".

A quelques pas de la cathédrale, le restaurant Las Americas arbore fièrement une pancarte indiquant : "Ici a mangé le pape".

Rodrigo Couto Vasquez, le gérant de l'établissement, y évoque avec enthousiasme le goût du successeur du défunt pape argentin François pour la bonne cuisine et notamment le chicharron (poulet frit) à la sauce Las Americas.