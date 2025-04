Un proche vous offre cet article

Terra Forage Construction (TFC) s’impose comme un acteur clé de la géotechnique au Maroc. Fondée par Mohamed Hassani, un Marocain résidant à l’étranger, l’entreprise conçoit et fabrique des machines de forage adaptées aux exigences des marchés européen et africain. Plongée dans l’histoire d’un projet industriel à fort impact....

Le groupe Dakhla Hospitality, acteur historique du développement touristique à Dakhla, annonce le lancement de Dakhla WestPoint Résidence, un projet immobilier en front de mer, destiné à renforcer l’attractivité de la région et à capter une nouvelle clientèle d’investisseurs et de touristes....

Emmanuel Macron a annoncé, le mercredi 9 avril, que la France pourrait reconnaître l'État palestinien "en juin" à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie saoudite aux Nations unies à New York, et qui doit aussi conduire, selon lui, à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays.

Un groupement composé de trois sociétés chinoises vient de remporter un contrat de fourniture de rails neufs, destinés à la construction des voies de la LGV reliant Kénitra à Marrakech et à la modernisation des installations ferroviaires entre Sidi Ichou et Fès.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari s’est enquis, mercredi 9 avril à Meknès, des derniers préparatifs relatifs à l’aménagement du site devant abriter la 17e édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 21 au 27 avril.

La SDL Rabat Région Aménagements a lancé un appel d'offres pour la réalisation des travaux de tranchées, micro-tranchées et génie civil du projet de réalisation d'une plateforme de gestion de la circulation et de la sécurité de la capitale du Royaume.

Selon des informations du "Parisien", un projet d’assassinat ciblant l’influenceur "Amir DZ " a été déjoué après plusieurs mois d’enquête. Les investigations, menées conjointement par la section antiterroriste de la brigade criminelle de Paris et la DGSI, suggèrent une possible commande émanant d’Alger.

Ce partenariat cible des secteurs technologiques tels que la fintech, l’insurtech, la deeptech et la greentech, avec un double objectif : financer les projets à fort potentiel et accompagner leur développement dans un écosystème structuré.

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économiques. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.