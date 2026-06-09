S2M réorganise sa gouvernance et nomme Mohamed Amarti-Riffi à la tête du directoire
Rachid Abou El Bal rejoint le conseil de surveillance, tandis qu’Ahmed Khalil, Marouane Louah, Omar Masnaoui et Mohammed Chami Khazraji voient leurs fonctions élargies au sein de l’équipe dirigeante.
Le conseil de surveillance de S2M a annoncé, mardi 9 juin 2026, la nomination de Mohamed Amarti-Riffi à la présidence du directoire. Cette décision intervient dans le cadre d’une réorganisation de la gouvernance et de l’équipe dirigeante de l’entreprise.
Parallèlement, Rachid Abou El Bal, qui occupait jusqu’à présent la fonction de président du directoire, rejoint le conseil de surveillance en qualité de membre, à la suite de l’approbation de sa nomination par l’assemblée générale mixte tenue le 4 juin 2026.
Lors de cette même assemblée, les actionnaires ont également approuvé la nomination d’Amina Figuigui en tant que membre indépendante du conseil de surveillance. Celle-ci a ensuite été désignée présidente du comité d’audit et des risques.
L’assemblée générale a par ailleurs adopté un projet de refonte et d’harmonisation des statuts de la société, visant à assurer leur conformité réglementaire.
S2M a également annoncé le renforcement de son directoire avec la nomination d’Ahmed Khalil au poste de VP Revenue & Growth. Il sera chargé de la croissance, du développement commercial, des partenariats stratégiques et de l’expansion internationale. Marouane Louah rejoint également le directoire en tant que VP Technology, avec la responsabilité de la stratégie technologique, de l’innovation et de la transformation des plateformes de l’entreprise.
Le conseil de surveillance a en outre élargi les responsabilités de deux membres déjà présents au sein du directoire. Omar Masnaoui devient VP Corporate, avec des missions liées notamment à la performance financière, à la gestion des risques et à l’efficacité opérationnelle. Mohammed Chami Khazraji est nommé VP Product et conserve la responsabilité de la stratégie produit et du développement des solutions de l’entreprise.
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