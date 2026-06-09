Mubadala-PHI : l’affaire des 343 millions de dirhams toujours en suspens

Après la condamnation de trois anciens responsables de Pharmaceutical Institute, le fonds souverain d’Abu Dhabi tente d’obtenir une réparation bien supérieure à celle accordée en première instance. Mais entre l’appel devant la cour d’appel de Rabat et la procédure visant les frères Rezzouk, dirigeants de deux sociétés soupçonnées d’être impliquées dans des opérations litigieuses au détriment du laboratoire pharmaceutique, les audiences s’enchaînent sans que le fond des dossiers ait encore été examiné. Le point sur une affaire financière encore loin d’être refermée.

Le 9 juin 2026 à 11h45 | Modifié 9 juin 2026 à 18h43

Au Maroc, le géant émirati Mubadala n'a pas encore plié le dossier de Pharmaceutical Institute (PHI). Après avoir obtenu en novembre 2025 la condamnation de trois responsables de sa filiale marocaine dans une affaire de détournement de fonds, le fonds souverain d'Abu Dhabi poursuit son offensive judiciaire sur deux fronts.

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