Mondial 2026 : avant le choc face au Brésil, Mohamed Ouahbi tire les enseignements du nul face à la Norvège

Entre satisfaction sur le contenu, inquiétudes liées aux sorties sur blessure et gestion prudente du cas Nayef Aguerd, le sélectionneur marocain veut retenir la solidité collective affichée dans le New Jersey avant un rendez-vous d’un tout autre calibre.

« Nous avons délibérément voulu affronter une équipe de ce niveau pour nous jauger », a expliqué Mohamed Ouahbi lors de la conférence de presse d'après-match. « C’était un match plein face à un adversaire doté de grandes qualités techniques et athlétiques. Je suis très satisfait du contenu et de l'adversité rencontrée aujourd'hui. »

Malgré l’égalisation tardive de Martin Ødegaard (75e), répondant à l’ouverture du score précoce de Brahim Díaz (7e), Ouahbi a tenu à souligner la force de caractère de ses joueurs. Selon lui, le Maroc a montré qu’il était une « équipe solide, qui sait à quoi elle joue et qui a des idées ».

Le technicien a particulièrement apprécié la fin de match : « Nous avons fait preuve de beaucoup de résilience en fin de match, malgré les nombreux changements qui ne sont jamais faciles à gérer pour les joueurs. » Il a toutefois admis que l’équipe doit encore « gagner en efficacité » offensive, tout en se disant persuadé que le réalisme devant le but s’améliorera au fil de la compétition.

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Entre pépins physiques et adaptation

Tout n'a pas été parfait pour cette première sortie sur le sol américain. Ouahbi a pointé du doigt des conditions de jeu qui n'étaient pas encore optimales pour un premier match et a exprimé une pointe d'inquiétude concernant certains joueurs. « On termine avec des joueurs qui ont dû sortir, ce qui est un peu embêtant. Nous allons faire les diagnostics nécessaires demain et après-demain », a-t-il précisé, restant prudent sur l’état des joueurs touchés.

Ce nul sert de rampe de lancement pour le premier grand défi du Mondial : le Brésil, le 13 juin. Pour Mohamed Ouahbi, la clé du succès face aux Auriverdes résidera dans l'unité. « Le Brésil a des joueurs de qualité, surtout sur les côtés, capables de faire la différence individuellement. Défendre tous ensemble et attaquer tous ensemble sera la clé. »

Affichant une confiance sereine, le sélectionneur a rappelé la progression constante du football marocain : « Le Maroc ne craint personne aujourd'hui. Nous nous préparons à d’autres types de problèmes que ceux posés par la Norvège, mais nous sommes prêts à montrer une belle image. »

Le cas Nayef Aguerd : la prudence est de mise

Interrogé sur l'état de forme de Nayef Aguerd, le coach a tenu à rassurer tout en prônant la patience. Un protocole spécifique a été mis en place pour le défenseur central. « L'objectif n’est pas forcément qu’il commence le match contre le Brésil, mais qu’il soit disponible sur la durée du tournoi. Nous prendrons une décision dans quelques jours, mais nous avons aussi vu un Saâdane très présent aujourd'hui, ce qui nous donne de la sérénité. »

Enfin, Mohamed Ouahbi a tenu à saluer la ferveur des supporters marocains, présents en nombre dans le New Jersey. « Nous avons un public extraordinaire, on le voit à chaque match. Cela nous donne beaucoup d'énergie. Les joueurs et le staff ressentent une grande responsabilité, et nous avons la ferme intention de faire vibrer nos supporters et de porter haut le drapeau marocain. »

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