Météo : vigilance orange ce mardi 9 juin à Boulemane, Midelt et Bouarfa

Selon la Direction générale de la météorologie, des averses orageuses accompagnées de grêle sont attendues entre 15 h et 21 h dans les zones concernées.

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance "orange" que les provinces de Boulemane, Midelt et Bouarfa connaîtront des averses orageuses accompagnées de grêle ce mardi 9 juin de 15 h à 21 h.

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