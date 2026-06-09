Mehdi Ouarti et Nabil Trifess rejoignent l’équipe dirigeante d’Auto Hall

Avec ces arrivées, le groupe automobile renforce deux maillons de son organisation interne, dans un contexte où les groupes automobiles doivent à la fois maîtriser leurs équilibres financiers et adapter leurs compétences aux mutations du marché.

Le 9 juin 2026 à 13h10 | Modifié 9 juin 2026 à 14h29

L’équipe dirigeante du groupe Auto Hall s’étoffe avec l’arrivée de deux nouveaux responsables à deux postes stratégiques. Mehdi Ouarti est nommé directeur du pôle Finance, tandis que Nabil Trifess prend la direction du pôle Capital humain.

Mehdi Ouarti aura pour mission de renforcer la discipline financière du groupe, d’accompagner ses projets de croissance et de soutenir la création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

De son côté, Nabil Trifess sera chargé de développer les compétences dont Auto Hall aura besoin pour accompagner son développement et relever les défis futurs.

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Avec ces recrutements, le groupe entend renforcer ses expertises dans des fonctions clés et s’appuyer sur de nouvelles compétences pour accompagner sa croissance et sa transformation.

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