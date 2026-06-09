Libye : à l'Union africaine, le Maroc remet l'accord de Skhirat au cœur du règlement politique

Devant le Conseil de paix et de sécurité, l’ambassadeur Mohamed Arrouchi a rappelé les efforts de médiation menés par le Royaume, des rencontres de Bouznika aux discussions plus récentes entre représentants de Tripoli et de l’Est libyen.

Le Maroc a réitéré, mardi 9 juin 2026 devant le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), son engagement en faveur d’une solution politique à la crise libyenne.

Lors d’une réunion consacrée à la situation en Libye, l’ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Mohamed Arrouchi, a réaffirmé le soutien du Royaume aux efforts de réconciliation nationale et aux initiatives de dialogue entre les différentes parties libyennes.

Mohamed Arrouchi a souligné que l’Accord de Skhirat, signé le 17 décembre 2015 sous l’égide des Nations unies, demeure l’un des cadres de référence pour parvenir à un règlement durable de la crise. Il a également insisté sur l’importance de préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye.

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Il a par ailleurs exprimé l’appréciation du Maroc pour les efforts déployés par l’Union africaine en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, notamment ceux visant à favoriser une solution politique à la crise libyenne.

L’ambassadeur a également rappelé les réunions tenues à Tripoli et à Zenten, qui ont abouti à la signature, le 7 janvier 2026 dans la capitale libyenne, d’un accord entre des représentants du Gouvernement d’unité nationale et du gouvernement de l’Est libyen.

Il a en outre mis en avant le rôle joué par le Maroc dans l’accompagnement du processus politique en Libye à travers ses efforts de rapprochement entre les différentes parties libyennes.

Selon lui, ces démarches s’inscrivent dans le respect de la légalité internationale, des conclusions de l’Accord de Skhirat et des entendements de Bouznika. Le Royaume a, à cet égard, réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts en faveur d’un règlement politique de la crise, loin des options militaires.

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