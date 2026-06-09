Les prévisions météo pour le mercredi 10 juin

Le 9 juin 2026 à 14h19 | Modifié 9 juin 2026 à 15h39

Voici les prévisions pour le mercredi 10 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

- Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et assez chaud sur le Saïss, le Gharb, Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’Oriental, la vallée de la Moulouya et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les plaines atlantiques, l’intérieur du Souss et la Méditerranée.

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- Instabilité orageuse sur le Moyen Atlas et l’Oriental avec ondées ou averses orageuses locales et risque de grêle.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, le Sud-Est, le Moyen Atlas et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 9 à 15 °C sur l’Atlas, de 24 à 28 °C sur l’Oriental, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes, et de 15 à 20 °C partout ailleurs.

- Températures en légère baisse sur le Rif, la vallée de la Moulouya, la Méditerranée, l’Atlas, le Sud-Est, et en légère hausse ou peu variables ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Larache, et agitée à forte au sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues :

* Oujda 18 31

* Bouarfa 22 38

* Al Hoceima 17 24

* Tétouan 16 24

* Sebta 18 23

* Melilia 19 25

* Tanger 18 30

* Kénitra 17 27

* Rabat 15 25

* Casablanca 17 24

* El Jadida 17 25

* Settat 15 34

* Safi 17 28

* Khouribga 16 34

* Béni Mellal 19 35

* Marrakech 18 38

* Meknès 18 35

* Fès 19 38

* Ifrane 16 29

* Taounate 20 39

* Errachidia 26 39

* Ouarzazate 21 39

* Agadir 18 24

* Essaouira 14 24

* Laâyoune 18 29

* Es-Semara 18 40

* Dakhla 17 26

* Aousserd 27 45

* Lagouira 18 24

* Midelt 18 33

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