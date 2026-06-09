Le Bangladesh appelle le Maroc à recruter davantage de travailleurs bangladais
À Dacca, le président Mohammed Shahabuddin a profité de la présentation des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice marocaine pour ouvrir un dossier très concret : l’envoi de main-d’œuvre qualifiée et semi-qualifiée dans la santé, l’agriculture, les infrastructures, le textile et les TIC.
Le président bangladais Mohammed Shahabuddin a appelé le Maroc à recruter davantage de travailleurs bangladais qualifiés et semi-qualifiés dans plusieurs secteurs, dont la santé, l’agriculture, les infrastructures, le textile et les technologies de l’information, selon l’agence officielle BSS.
Cet appel a été formulé mardi 9 juin 2026 à Dacca lors de la présentation des lettres de créance de la nouvelle ambassadrice du Maroc au Bangladesh, Lalla Boutina El Kerdoudi El Koulali, au palais présidentiel de Bangabhaban.
Le chef de l’État bangladais a estimé que les deux pays disposaient d’un potentiel important pour développer leurs relations commerciales et leurs investissements. Il a également plaidé pour davantage d’échanges de visites entre responsables gouvernementaux et représentants du secteur privé afin de renforcer les liens bilatéraux.
Mohammed Shahabuddin a qualifié les relations entre le Bangladesh et le Maroc d’« excellentes » et en développement constant, selon la même source.
Il a aussi rappelé la visite effectuée au Maroc en 1981 par l’ancien président Ziaur Rahman, remerciant les autorités marocaines d’avoir donné son nom à une avenue de Rabat.
Le président bangladais a par ailleurs présenté les programmes engagés par son pays dans le développement des ressources humaines et évoqué les progrès réalisés dans ce domaine.
Il a remercié le Maroc pour son soutien, dans les forums internationaux, à la question du rapatriement des Rohingyas déplacés de force du Myanmar vers leur pays d’origine, exprimant l’espoir que cet appui se poursuive.
La nouvelle ambassadrice du Maroc a, de son côté, sollicité la coopération du président bangladais dans l’exercice de sa mission à Dacca.
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