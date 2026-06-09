Grand Stade Hassan II : la “tente géante” de 115.000 places commence à se dessiner
Lors d’une visite organisée avec l’architecte Tarik Oualalou, plusieurs médias étrangers ont découvert un chantier déjà lancé à pleine cadence à Benslimane : 10.000 ouvriers mobilisés en permanence, 24 grues, quatre centrales à béton et une structure principale où les tribunes commencent déjà à apparaître.
Plusieurs médias étrangers ont récemment pu visiter le chantier du Grand Stade Hassan II, à Benslimane, en compagnie de l’architecte marocain Tarik Oualalou. L’occasion de découvrir l’avancement de ce projet colossal, appelé à devenir l’un des principaux stades de la Coupe du monde 2030 et, avec une capacité de 115.000 places, le plus grand stade de football au monde.
Selon Tarik Oualalou, les travaux progressent à un rythme soutenu. La structure principale prend déjà forme et permet désormais de distinguer clairement l’organisation des tribunes et des différents espaces du stade.
L’architecte a expliqué que le premier niveau de gradins comptera environ 22.500 places, tandis que le deuxième niveau accueillera entre 40.000 et 42.000 spectateurs. Un troisième anneau viendra compléter l’enceinte pour atteindre la capacité finale prévue de 115.000 places.
Lors de la visite, Oualalou a souligné l’ampleur exceptionnelle du chantier. « Il y a en permanence au minimum 10.000 ouvriers qui travaillent sur le site », a-t-il indiqué. Ce chiffre devrait doubler pour atteindre près de 20.000 travailleurs lorsque débuteront les travaux liés à la couverture sous forme de tente géante ainsi qu’aux aménagements intérieurs.
Le chantier mobilise actuellement 24 grues de grande taille et dispose de quatre centrales à béton dédiées. Afin d’accélérer l’exécution, le stade a été divisé en quatre zones distinctes, chacune étant gérée par des équipes indépendantes.
Au-delà de la structure en béton, les travaux techniques avancent également. Selon l’architecte, les réseaux électriques, les systèmes de ventilation ainsi que les différentes infrastructures techniques sont désormais en cours d’installation. « Chaque semaine, on constate des changements importants. Si vous revenez dans une semaine, vous ne reconnaîtrez peut-être pas le site », a-t-il affirmé.
Les visiteurs ont également découvert les futurs espaces réservés aux équipes et à la presse. Le stade comprendra une vaste zone mixte reliant les vestiaires des deux équipes aux espaces médias. Une salle de conférence de presse de 300 places est également en cours d’aménagement, accompagnée d’espaces de restauration, de repos et de travail dédiés aux journalistes.
Concernant la couverture du stade, Tarik Oualalou a précisé que la gigantesque structure textile ne couvrira que les tribunes, laissant la pelouse à ciel ouvert. Ce choix architectural résulte d’une réflexion sur l’expérience des spectateurs, les conditions climatiques de la région et la qualité du jeu. Selon lui, les meilleurs stades de football restent généralement ouverts au centre, ce qui favorise à la fois le confort thermique et l’ambiance dans les tribunes.
L’architecte a également insisté sur l’importance de l’expérience télévisuelle. La conception du stade a ainsi intégré les exigences de diffusion des grands événements sportifs internationaux, avec un travail particulier sur les angles de caméra et l’emplacement des plateformes de retransmission. « Le stade est une expérience pour les spectateurs présents, mais aussi pour les millions de personnes qui le regarderont à la télévision », a-t-il souligné.
Enfin, Oualalou a indiqué que le chantier fonctionne en continu grâce à un système de trois équipes se relayant jour et nuit, illustrant la volonté de respecter le calendrier fixé pour la livraison de cette infrastructure emblématique en vue du Mondial 2030.
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