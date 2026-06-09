Face aux rumeurs de faillite, Done.ma évoque une opération d'investissement en cours

Alors que son application est indisponible et que l’entreprise garde le silence depuis plusieurs jours, la start-up assure traverser une phase de transition pouvant durer de trois à six mois, liée à des discussions avec de potentiels nouveaux entrants au capital. Le point.

Face aux rumeurs de faillite qui circulent depuis plusieurs jours autour de Done.ma, la direction de la start-up marocaine assure qu'il s'agit d'une phase de transition liée à une opération financière en cours. Lancée en 2024 à Rabat, Done s'est positionnée comme une application multi-services, combinant notamment la livraison de repas, l'épicerie en ligne et d'autres services du quotidien.

En septembre 2025, la jeune pousse avait annoncé une levée de fonds de 2,1 millions de dollars dans le cadre de son tour seed, après un premier financement de 600.000 dollars. L'entreprise indiquait alors préparer une levée pré-série A de 7 millions de dollars afin d'accélérer son développement et son expansion.

Ces derniers jours, l'indisponibilité de l'application mobile et l'absence de communication de l'entreprise ont alimenté de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux, certains évoquant même une faillite de la société.

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Interrogée par Médias24, la direction de Done dément. Selon ses responsables, l'entreprise traverse actuellement une période de transition liée à des discussions avec de potentiels investisseurs appelés à entrer au capital.

"Nous sommes dans une période de transition qui peut prendre entre trois et six mois", explique la direction.

À ce stade, Done affirme donc ne pas être en mesure de divulguer davantage d'informations sur les détails de la transaction ou sur sa situation financière, tout en indiquant que cette phase de transition est directement liée aux négociations en cours avec les investisseurs.

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