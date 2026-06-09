Eau potable : l’ONEE signe une lettre d’intention avec la BERD pour un financement de 250 millions d’euros
Prévu en deux tranches et accompagné de subventions ainsi que d’une assistance technique, ce programme doit soutenir le Plan d’équipement 2025-2030 et renforcer la résilience des installations face au stress hydrique et aux effets du changement climatique.
L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a signé une lettre d’intention avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) portant sur un financement de 250 millions d’euros, soit près de 2,8 milliards de dirhams, destiné à la modernisation des infrastructures de production d’eau potable.
Ce programme a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre du Plan d’équipement 2025-2030 de l’ONEE. Il prévoit notamment des investissements destinés à améliorer les performances techniques des installations de production d’eau potable existantes et à renforcer leur efficacité énergétique.
L’Office privilégie une approche flexible afin d’adapter ses infrastructures aux incertitudes liées au changement climatique et à l’évolution des besoins opérationnels.
Le financement sera garanti par la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (SNGFE), dans le cadre de son programme dédié aux établissements et entreprises publics.
La signature est intervenue en marge des Assemblées annuelles de la BERD, organisées du 5 au 7 juin à Riga, en Lettonie. Le financement sera mis en place en deux tranches et sera accompagné de subventions à l’investissement ainsi que d’une assistance technique, selon un communiqué conjoint.
Les deux parties rappellent également que ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la coopération engagée entre l’ONEE et la BERD depuis 2014. Près de 119 millions d’euros ont ainsi été mobilisés au profit du secteur de l’eau potable, dont un premier financement de 65 millions d’euros consacré à l’amélioration des performances de l’activité eau de l’Office.
À travers ce nouvel accord, les deux parties entendent contribuer au renforcement de la sécurité hydrique du Royaume et à l’amélioration de la résilience des infrastructures face aux défis climatiques.
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