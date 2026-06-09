Bourita reçoit le responsable des opérations de paix de l’ONU

La rencontre intervient alors que les Nations unies cherchent à revoir en profondeur leur architecture de paix et de sécurité, avec l’objectif affiché de redonner la priorité au politique dans la gestion des conflits.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu lundi 8 juin 2026 à Rabat le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, en visite officielle au Maroc, pour des discussions centrées sur la contribution du Royaume aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Selon le ministère des Affaires étrangères, les échanges ont porté sur le rôle du Maroc au sein de ces opérations, ainsi que sur sa contribution qualifiée de substantielle et exemplaire aux efforts onusiens en matière de paix et de sécurité internationales.

Engagé dans les opérations de maintien de la paix depuis 1960, le Maroc figure actuellement au neuvième rang des plus grands contributeurs en troupes de l’ONU.

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Cette contribution s’inscrit, selon la même source, dans une vision royale stratégique fondée sur la continuité de l’engagement marocain auprès des Nations unies.

Le Royaume préside par ailleurs la Commission de consolidation de la paix de l’ONU pour l’année 2026 et assure la coordination du Mouvement des non-alignés sur les questions liées au maintien de la paix.

La visite de Jean-Pierre Lacroix intervient dans un contexte de réforme du système onusien, marqué notamment par l’initiative « ONU 80 », destinée à simplifier et rationaliser le Secrétariat des Nations unies, ainsi que par une révision stratégique des opérations de maintien de la paix.

Ces chantiers visent notamment à restaurer la primauté du politique dans la gestion des conflits, dans un contexte international marqué par la multiplication des crises.

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