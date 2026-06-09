Antiterrorisme : Bourita appelle à placer l’Afrique au cœur de la stratégie onusienne

À l’ouverture de la 5e Plateforme de Marrakech, mardi 9 juin 2026 à El Jadida, le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre l’expansion des groupes armés, les conflits régionaux et les nouveaux risques liés aux technologies.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a plaidé, mardi 9 juin 2026 à El Jadida, pour une approche globale de la lutte contre le terrorisme en Afrique, estimant que le continent, devenu selon lui l’un des principaux foyers de la menace terroriste mondiale, devait occuper une place centrale dans l’actualisation de la stratégie des Nations unies en la matière.

S’exprimant à l’ouverture de la 5e Réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique, organisée dans le cadre de la Plateforme de Marrakech, le ministre a souligné la dégradation du contexte sécuritaire sur le continent.

Il a notamment évoqué l’expansion et la régionalisation des groupes terroristes, la multiplication des conflits armés, les liens croissants entre terrorisme, séparatisme et criminalité transnationale, ainsi que les risques liés aux mutations technologiques et à l’intelligence artificielle.

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Face à ces menaces, Nasser Bourita a défendu la vision portée par le Roi Mohammed VI, fondée, selon lui, sur une lecture globale des réalités africaines et sur le lien étroit entre sécurité, stabilité et développement.

Pour le ministre, la politique africaine du Maroc repose d’abord sur une logique d’appartenance. L’Afrique, a-t-il rappelé, n’est pas pour le Royaume un simple espace de voisinage ni une option diplomatique, mais un continent auquel le Maroc appartient géographiquement, historiquement, politiquement et institutionnellement.

Dans cette perspective, l’engagement marocain dans la lutte contre le terrorisme en Afrique ne relève pas d’un choix conjoncturel, mais d’une responsabilité liée à la sécurité du continent, a-t-il fait valoir.

Nasser Bourita a également insisté sur l’« afro-optimisme » qui guide l’action marocaine. Malgré les crises sécuritaires, le Maroc considère l’Afrique comme un continent d’avenir, porteur d’opportunités et capable de mobiliser ses propres ressources pour répondre aux défis auxquels il est confronté.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que la réponse au terrorisme ne pouvait être exclusivement sécuritaire. Elle doit, selon lui, intégrer les dimensions religieuse, économique et sociale, afin de traiter les causes profondes de l’extrémisme et de l’instabilité.

Il a également mis en avant les initiatives royales en faveur du continent, notamment l’Initiative des États africains atlantiques, celle visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que les actions menées dans le domaine de la résilience climatique.

La réunion d’El Jadida se tient sous la coprésidence du Maroc et du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT). Elle marque le cinquième anniversaire de la Plateforme de Marrakech, lancée en 2022 pour renforcer la coopération entre les agences africaines de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Nasser Bourita a salué, à cette occasion, le partenariat entre le Maroc et l’ONUCT, qu’il a qualifié de structuré, durable et tourné vers l’avenir.

Lancée à Marrakech en 2022, puis organisée à Tanger en 2023, à Fès en 2024 et à Agadir en 2025, la Plateforme de Marrakech réunit chaque année les responsables des agences africaines de lutte contre le terrorisme, ainsi que des représentants de pays partenaires, d’organisations régionales et d’institutions internationales.

Elle vise à favoriser l’échange d’expertises, le renforcement des capacités et la coordination face aux menaces sécuritaires qui touchent le continent.

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