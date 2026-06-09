À Walili, un ancien jeu de société révèle une autre histoire du Maroc médiéval
Découvert dans le hammam d’un complexe attribué à l’époque idrisside, le plateau gravé dans la pierre pourrait correspondre au tab/sig, encore pratiqué en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Daté entre la fin du VIIIe et le XIe siècle, il recule de plusieurs siècles les traces connues de cette pratique dans la région.
Un plateau de jeu gravé dans la pierre à Walili, sur le site antique de Volubilis, au Maroc, pourrait constituer l’une des plus anciennes traces connues d’un jeu encore pratiqué dans plusieurs régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, selon une étude publiée dans la revue Libyan Studies.
Le plateau, jusque-là inédit, a été identifié dans un hammam médiéval daté de la fin du VIIIe ou du début du IXe siècle. Il était gravé sur une marche menant à un bassin d’eau froide, au sein d’un ensemble associé à la période idrisside.
Selon les chercheurs Tim Penn, Corisande Fenwick et Hassan Limane, cette localisation permet de dater l’objet avec une rare précision. Le bâtiment aurait été abandonné entre le Xe et le XIe siècle, offrant un cadre chronologique solide pour l’étude de cette pratique ludique.
Le plateau mesure environ 34 centimètres sur 9,5 centimètres et comporte trois rangées d’au moins treize petites cavités peu profondes. Les chercheurs estiment qu’il servait probablement à jouer au tab ou sig, un jeu d’affrontement dans lequel deux joueurs déplacent leurs pièces en sens inverse et tentent de capturer celles de l’adversaire.
Cette identification est importante, car la première mention écrite connue de ce jeu remonte à l’auteur égyptien Ibn Daniyal, mort en 1310. Le plateau de Walili ferait donc reculer de plusieurs siècles les indices matériels liés à cette pratique en Afrique du Nord.
Les chercheurs écartent en revanche l’hypothèse d’un plateau de mancala, autre famille de jeux très répandue, en raison de la faible profondeur des cavités et de leur disposition, peu compatibles avec les règles de ce type de jeu.
La découverte éclaire aussi la vie sociale dans l’un des premiers établissements islamiques du Maghreb. Placé dans un espace visible du hammam, le plateau suggère que le jeu pouvait faire partie des sociabilités ordinaires liées aux lieux de bain.
Walili, anciennement Volubilis, occupe une place centrale dans l’histoire du Maroc médiéval. C’est dans cette cité que s’installa Idriss Ier après son arrivée au Maghreb à la fin du VIIIe siècle, avant la fondation de la dynastie idrisside.
L’étude souligne enfin les liens de Walili avec le Proche-Orient, déjà attestés par des objets importés et par certaines caractéristiques architecturales du hammam. Les auteurs appellent les archéologues travaillant en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen à documenter plus systématiquement les plateaux de jeu gravés, souvent absents des rapports de fouilles.
Comment jouer au tab/sig ?
Pour jouer à une version simple du tab/sig, il faut tracer trois lignes de 13 cases et donner sept pions à chaque joueur. Les deux joueurs placent leurs pions chacun de leur côté du plateau.
À chaque tour, le joueur lance un dé, puis avance l’un de ses pions. Les pions avancent en zigzag : on suit la première ligne jusqu’au bout, puis on revient par la deuxième, puis on repart par la troisième.
Si un pion tombe sur une case occupée par un pion adverse, il le capture : le pion adverse est retiré du jeu. Le but n’est donc pas seulement d’avancer, mais de faire disparaître tous les pions de l’autre joueur.
La partie s’arrête quand l’un des deux joueurs n’a plus aucun pion. L’autre a gagné.
Les règles exactes pratiquées à Walili ne sont pas connues avec certitude, mais cette version permet de comprendre le principe général du tab/sig : avancer, éviter d’être capturé, et capturer les pions adverses.
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