À El Jadida, le Maroc réunit les patrons des agences africaines de lutte contre le terrorisme

La 5e édition de la Plateforme de Marrakech s’est ouverte le mardi 9 juin 2026 avec une quarantaine de services de renseignement et de sécurité du continent, ainsi que quatre-vingt-dix délégations venues du Moyen-Orient, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

La 5e édition de la Réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique, dite « Plateforme de Marrakech », s’est ouverte le mardi 9 juin 2026 à El Jadida, sous la coprésidence du Maroc et du Bureau des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT).

Cet événement, organisé sur deux jours, est marqué par la participation d'une quarantaine de services de renseignement et de sécurité africains, ainsi que de quatre-vingt-dix délégations en provenance du Moyen-Orient, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, en qualité d’observateurs. Des représentants des organisations régionales et des Nations unies prennent également part aux travaux de cette réunion de haut niveau.

Dans un contexte sécuritaire marqué par la persistance et la mutation des menaces terroristes sur le continent, cette réunion s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes tenues à Marrakech (2022), Tanger (2023), Fès (2024) et Agadir (2025).

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L’intérêt porté à cette édition de la « Plateforme de Marrakech », aussi bien par les pays africains que par les partenaires internationaux, en réaffirme le rôle central. La Plateforme se confirme ainsi comme un rendez-vous incontournable pour favoriser l’échange d’expertises, consolider la coopération régionale et identifier les priorités de renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.

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