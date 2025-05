Tourisme d'affaires : accélération du projet de Marrakech Convention & Exhibition Center

Selon la ministre du Tourisme et le président du conseil régional de Marrakech, un terrain a été choisi pour abriter le futur palais des congrès et centre des expositions. Si Fatim-Zahra Ammor et une source de la commune estiment que son ouverture aura probablement lieu en 2028, Samir Goudar préfère temporiser en révélant qu’une réunion imminente du conseil permettra d’en savoir plus sur l’agenda.

Selon la ministre du Tourisme et le président du conseil régional de Marrakech, un terrain a été choisi pour abriter le futur palais des congrès et centre des expositions. Si Fatim-Zahra Ammor et une source de la commune estiment que son ouverture aura probablement lieu en 2028, Samir Goudar préfère temporiser en révélant qu’une réunion imminente du conseil permettra d’en savoir plus sur l’agenda.

"Attendue depuis 2009 par la profession, la concrétisation, sans cesse reportée, de ce grand complexe dédié au tourisme d’affaires va s’accélérer après l’identification d’un terrain proche de l’aéroport Ménara qui permettra de passer rapidement à la phase des travaux", nous expliquent plusieurs sources, en rappelant que son montage financier public-privé a été parachevé et que la société de développement régional (SDR) Marrakech Tadahourat, au capital social de 937 millions de DH, a été créée pour le piloter.

La phase d’identification du foncier a été franchie

Après avoir révélé que les recherches du conseil régional, du conseil communal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), des ministères du Tourisme, de l’Industrie et du commerce et de l’Intérieur, et de la wilaya ont fini par aboutir, la ministre du Tourisme a précisé que leur choix s’était porté sur un terrain de 50 hectares dans le quartier périphérique Chrifia de Marrakech.

"Après cette phase primordiale d’identification de l’assiette foncière nécessaire, le lancement des travaux devrait commencer en 2026 pour une ouverture prévue, en principe, courant 2028", estime Fatim-Zahra Ammor qui penche pour une probable inauguration officielle avant le Mondial 2030.

Une réunion imminente avec le ministère de l'Intérieur pour déterminer la suite des événements

Confirmant ces propos sur la sélection achevée d’un terrain, le président du conseil régional de Marrakech-Safi se veut cependant plus prudent sur l’agenda de réalisation de ce complexe qui permettra de positionner la ville ocre comme une destination majeure du tourisme d’affaires en Afrique et à l’échelle mondiale.

"S’il est vrai que le choix du foncier va nous permettre de passer rapidement à la phase des travaux, il faudra attendre les conclusions d’une réunion prévue la semaine prochaine avec le ministère de l’Intérieur pour en savoir plus sur les étapes suivantes", déclare Samir Goudar, qui préfère temporiser avant de se prononcer sur la date de l’entrée en service du futur hub mondial de l'événementiel, sous le nom de "Marrakech Convention & Exhibition Center".

Rappelons que ce mégaprojet se déploiera sur 50 hectares dont 30 ha pour le centre des expositions et 20 ha pour le palais des congrès, avec une capacité d’accueil de 10.000 participants pour les événements internationaux. Les installations comporteront un auditorium de 4.000 places, plusieurs salles de conférences sur 5.000 m², des zones d’exposition modulables jusqu’à 250.000 m², des parkings pouvant accueillir 10.000 véhicules et, enfin, des espaces de restauration de 4.000 m².

Un hub mondial de l’événementiel qui sera inauguré entre 2027 et 2028

Tout en reconnaissant que ce projet n'a pas cesse de multiplier les retards, une source autorisée du conseil communal se veut optimiste en affirmant que les prochaines étapes consisteront à lancer des appels à manifestation d’intérêt (AMI) pour construire, puis gérer le complexe.

"En cours de préparation, ces appels d'offres seront lancés d’ici la fin de l’année, et la construction effective devrait par conséquent débuter au premier trimestre 2026". Notre interlocuteur ajoute que les travaux d’une durée de 18 mois permettront une inauguration à la fin de 2027 ou, au plus tard, au début de 2028.

Et de conclure que l’initiative stratégique du Marrakech Convention & Exhibition Center ambitionne de propulser la ville ocre dans le top 10 mondial des destinations MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

A moyen terme, l'objectif est de faire de Marrakech un véritable pôle d’attraction international à même d’attirer a minima 1,5 million de touristes d’affaires à l’horizon du Mondial 2030.

