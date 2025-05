Accros aux écrans : le mal invisible qui ronge les cerveaux connectés

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

En 2024, selon le Global Digital Report, un utilisateur moyen passe près de 7 heures par jour devant un écran, tous appareils confondus. Ce chiffre grimpe à 9 heures chez les 16-24 ans. D’après une étude longitudinale de Stanford publiée dans le Journal of Behavioral Addictions, 41% des adultes se sentent "anxieux" lorsqu’ils sont séparés de leur smartphone pendant plus de deux heures.

Des chiffres qui font réfléchir

Une méta-analyse regroupant 42 études internationales (65.000 participants), publiée dans Psychological Medicine, estime que 6 à 8% de la population mondiale présente une forme d’addiction aux écrans suffisamment sévère pour nécessiter une prise en charge thérapeutique.

Et au Maroc ? Une étude menée à Casablanca sur des lycéens en 2020 a révélé que 40% d’entre eux ont un usage problématique d’Internet, et environ 8% sont en situation d’addiction avérée.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) alerte : 43% des jeunes concernés souffrent de troubles du sommeil, 41,5% constatent une baisse de leur rendement scolaire et 35,6% font état de conflits familiaux récurrents.

Ce phénomène, amplifié depuis la pandémie, est aujourd’hui traité dans certains cas comme une véritable dépendance comportementale, au même titre que le jeu pathologique ou les addictions sans substances.

Quand l'usage devient problématique

Mais comment distinguer une simple habitude d’une addiction réelle ? Les chercheurs de l’Université de Yale ont établi en 2022 une série de critères reconnus, publiés dans l’American Journal of Psychiatry :

- Besoin croissant d'utiliser les écrans pour obtenir une satisfaction ;

- Symptômes de sevrage (irritabilité, anxiété) en cas d’interruption ;

- Perte de contrôle sur le temps passé ;

- Poursuite de l’usage malgré la conscience des effets négatifs ;

- Retrait social progressif ;

- Préoccupation mentale constante autour des écrans.

"L’addiction se caractérise par une perte de liberté", résume le Dr Antoine Pelissolo. "Quand l’écran devient une nécessité plutôt qu’un choix, nous ne sommes plus dans le loisir mais dans le comportement compulsif".

Les mécanismes du piège numérique

Ce n’est pas un hasard si nous sommes si nombreux à être "accro". Les plateformes sont conçues pour optimiser la rétention. Une étude du MIT a révélé que 76% des applications populaires intègrent des mécanismes d’engagement similaires à ceux des machines à sous : récompenses aléatoires, boucles d’actualisation, notifications calibrées...

Une autre étude publiée dans Nature Human Behaviour montre que l’utilisateur moyen consulte son smartphone 96 fois par jour, soit toutes les 10 minutes. "Notre cerveau est littéralement reconditionné pour chercher sans cesse une dose de stimulation numérique", observe le Dr Michel Desmurget, auteur de La fabrique du crétin digital.

Des conséquences multidimensionnelles

>Physiques

L’Université de Copenhague a suivi pendant 10 ans plus de 12.000 adultes : ceux qui passent plus de 8h/jour devant un écran développent dans 64% des cas des douleurs cervicales chroniques, contre 23% dans le groupe de contrôle.

>Cognitives

Gloria Mark (Université de Californie) a mesuré la chute de notre attention soutenue, passée de 2,5 minutes en 2004 à 47 secondes en 2022. L’ère numérique favorise une attention fragmentée, peu compatible avec la concentration ou la réflexion longue.

>Psychologiques

Le Journal of Social and Clinical Psychology a montré que limiter les réseaux sociaux à 30 minutes par jour pendant 8 semaines réduit de 30% les symptômes de solitude et d’anxiété.

>Sociales

Entre 2012 et 2022, le temps consacré aux interactions réelles chez les 18-30 ans a chuté de 40%, selon l’Institut national américain de la santé mentale.

Les jeunes en première ligne

Chez les enfants et adolescents, le phénomène est plus préoccupant encore. Une étude publiée dans JAMA Pediatrics (2023), portant sur 40.000 enfants, établit un lien direct entre plus de 2h/jour d’écran récréatif et des retards cognitifs ou langagiers.

Au Maroc, selon le CESE, près de 9 jeunes sur 10 entre 13 et 19 ans sont connectés quotidiennement. Et plus de 40% rapportent une baisse de concentration en classe liée à l’usage nocturne du téléphone.

"Le cerveau en développement est particulièrement vulnérable aux stimulations intenses et rapides", explique la chercheuse Catherine L’Ecuyer. Les zones du cortex préfrontal liées à la régulation émotionnelle et à la planification seraient les plus affectées.

Vers une prise de conscience collective

Dans plusieurs pays, des politiques publiques émergent. En France, depuis 2022, un avertissement sanitaire figure sur les emballages des produits numériques : "L’usage excessif des écrans peut nuire à la santé mentale".

Plus de 4.300 écoles dans le monde ont lancé des programmes "Digital Detox". Une étude (Educational Psychology Review, 2024) y a observé une amélioration de 18% de la concentration après 6 mois de réduction encadrée du temps d’écran.

Au Maroc, plusieurs cliniques spécialisées intègrent désormais l’évaluation de la dépendance aux écrans dans leurs consultations en pédopsychiatrie, notamment pour des troubles associés : anxiété sociale, isolement, phobie scolaire.

Trouver l’équilibre : des pistes concrètes

Comme dans toute addiction, l’interdit radical n’est pas la solution. Il s’agit plutôt de rééduquer l’usage. Le Dr Anna Lembke (Stanford) recommande :

- Des zones sans écrans à la maison (repas, chambres) ;

- Des jeûnes numériques réguliers (24h de déconnexion chaque semaine) ;

- Le basculement vers des contenus actifs (création, apprentissage, sport) ;

- L’usage de rappels et minuteurs pour mieux doser son temps ;

- Et surtout : réhabiliter l’ennui, condition de la créativité.

Une étude de l’Université d’Amsterdam (2023) a montré qu’en adoptant ces pratiques pendant trois mois, 42% des participants rapportent une meilleure qualité de vie, et 37% voient leurs troubles anxieux diminuer.

5 chiffres à retenir

7h/jour : temps d’écran moyen dans le monde

8% : adolescents marocains en addiction numérique avérée

96 : consultations quotidiennes d’un smartphone en moyenne

47 secondes : durée moyenne d’attention soutenue en 2022

18% : amélioration de l’attention scolaire après 6 mois de détox encadrée.

Réapprendre à lever les yeux

L’addiction aux écrans est le paradoxe silencieux de notre époque. Jamais nous n’avons été aussi connectés… et parfois, aussi isolés. Repenser notre rapport au numérique n’est plus un luxe, mais une nécessité collective et intime.

La technologie n’est ni le problème, ni la solution. C’est notre usage qui fait la différence.

