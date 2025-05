Mehdi El Kebbaj nommé DG adjoint de CDG Développement

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans le cadre de la nouvelle organisation de la branche Développement territorial de la CDG, Mehdi El Kabbaj a été nommé directeur général adjoint de CDG Développement, en charge du pilotage des activités liées à la gestion des actifs immobiliers, peut-on lire dans un communiqué.

Cumulant plus de 20 ans d’expérience, M. El Kebbaj a occupé plusieurs fonctions de direction dans les domaines de la finance, du développement territorial et de la gestion d’actifs immobiliers.

Avant cette nomination, il a notamment exercé les fonctions de directeur général de Foncière Chellah et d'Ewane Assets, avant d'accompagner leur fusion pour donner naissance à la société Ewane, dont il assure aujourd’hui la direction générale, poursuit la même source.

Mehdi El Kabbaj a également été à la tête du pôle Pilotage et stratégie financière de CDG Développement ainsi que du pôle Finances et Ressources de MEDZ.

Diplômé du groupe ISCAE, M. El Kebbaj est également titulaire d’une Maîtrise en comptabilité et finances du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, d’un Master en leadership organisationnel de Sciences Po Paris, ainsi que d’un Master en droit comparé et droit international des échanges de l’Université de Perpignan, conclut-on.

