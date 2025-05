Ïrthy, une nouvelle plateforme dédiée aux marques marocaines haut de gamme

Un projet d'interconnexion des bassins du Laou, du Loukkos et du Sebou, et de transfert vers le barrage Al Massira, à l'étude

Avec le lancement de Ïrthy, une nouvelle plateforme de commerce en ligne, une vitrine digitale est désormais proposée aux marques marocaines positionnées sur le segment haut de gamme. La plateforme se présente comme un espace dédié aux produits issus du savoir-faire local, mettant en avant des créateurs établis ou émergents du Maroc.

Fondée par Sofia Benjelloun, une entrepreneure ayant exercé dans le conseil et le financement de projets au Maroc et à l’international, Ïrthy entend associer culture locale et outils numériques pour accompagner les marques dans leur développement, indique un communiqué de la plateforme.

Le projet s’inscrit dans une dynamique de valorisation des produits made in Morocco, avec l’ambition d’en renforcer la visibilité à l’échelle nationale et internationale.

Le nom de la plateforme, contraction des notions d’"héritage" et de "modernité", illustre l’orientation donnée au projet. En réponse à l’essor du e-commerce, Ïrthy propose un parcours d’achat pensé pour répondre aux standards du marché : interface simplifiée, système de paiement sécurisé, service client multicanal et politique de retour flexible, ajoute la même source.

Outre la mise en ligne des produits, chaque marque dispose d’un accompagnement spécifique et d’un espace de présentation dédié. Du côté des utilisateurs, l’expérience d’achat est conçue pour être fluide, avec un accent mis sur la clarté des fiches produits et le suivi des livraisons.

La plateforme se positionne ainsi dans un créneau encore peu exploité au Maroc : celui d’un e-commerce spécialisé dans le haut de gamme local, avec une approche à la fois commerciale et curatoriale.

