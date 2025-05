Bourse de Casablanca : le MASI franchit les 17.700 points, porté par Delta Holding

Le MASI a progressé de 0,96% à l’issue de la séance du 9 mai 2025, porté par Delta Holding, Managem et TGCC. Les échanges, concentrés sur le marché central, ont atteint 575 MDH.

Le MASI, indice principal de la Bourse de Casablanca, a terminé la séance du 9 mai 2025 en hausse de 0,96%, à 17.765,30 points. Sa performance annuelle atteint désormais +20,25%. Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progresse de 0,98% à 1.448,78 points. L’indice MASI ESG s’établit à 1.216,24 points (+0,67%).

Delta Holding concentre les échanges

Avec un volume de 195,2 MDH, Delta Holding a été la valeur la plus échangée de la séance. Elle s’adjuge également la plus forte hausse du jour, avec un gain de 9,09% à 90 DH.

Managem suit avec 66,3 MDH échangés, puis TGCC (63,9 MDH), LabelVie (41,6 MDH), Cosumar (25,5 MDH) et Attijariwafa bank (18,9 MDH). Ces six valeurs concentrent à elles seules près de 70% des volumes du jour sur le marché central.

Trois hausses notables, trois replis limités

Outre Delta Holding, Promopharm (5,47% à 1.080 DH) et AGMA (5,40% à 6.990 DH) ont fortement progressé.

Du côté des replis, Résidences Dar Saada cède 1,95% à 95 DH, SRM recule de 1,67% à 470 DH et Cartier Saada perd 1,51% à 32 DH.

Activité concentrée sur le marché central

Les échanges ont atteint 575,1 MDH, réalisés exclusivement sur le marché central des actions.

La capitalisation boursière ressort à 928,6 MMDH. La courbe intraday montre une progression régulière de l’indice tout au long de la séance, avec une accélération en fin de journée.

Source : medias24.com

