Tourisme : Le Maroc en route pour décrocher le label “China Ready”

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) poursuit sa stratégie d'ouverture sur les marchés touristiques à fort potentiel en entamant la procédure d'octroi du prestigieux label "China Ready", ce qui serait une première pour une destination d'Afrique du Nord et un signal fort adressé aux professionnels du tourisme en Chine.

Délivré par l'agence agréée CBISN, partenaire de l'ONMT à Pékin, ce label internationalement reconnu atteste que le Maroc répond aux standards d'accueil, de communication et d'offre adaptés à la clientèle chinoise, indique l'Office dans un communiqué.

Grâce à ce label, qui ouvre la voie à une intensification des flux touristiques en provenance de Chine, l'ONMT veut faire du Royaume une destination "friendly" adaptée aux standards et attentes spécifiques du marché chinois, l'un des plus dynamiques et exigeants au monde.

"Ce label est bien plus qu'une simple certification, c'est un passeport vers un marché de plus de 150 millions de touristes voyageurs chaque année, avec un fort pouvoir d'achat et une curiosité grandissante pour les destinations culturelles. Le Maroc a désormais tous les atouts pour séduire cette clientèle", a déclaré Achraf Fayda, directeur général de l'ONMT, cité dans le communiqué.

L'obtention du label est soumise à un audit de la destination avec une évaluation des infrastructures, services et offres touristiques pour identifier les adaptations nécessaires.

Parallèlement, une formation des opérateurs est nécessaire. C'est dans ce sens qu'un workshop-séminaire "China Ready" s'est tenu le 7 mai à Rabat, pour sensibiliser les opérateurs marocains aux réalités de ce marché et les intégrer dans cette dynamique ambitieuse.

Ce séminaire, animé par un expert de CBISN, a donné accès à une veille stratégique de 12 mois pour accompagner les professionnels marocains dans leur montée en compétence.

La phase suivante du programme prévoit l'organisation au Maroc d'un grand événement B2B, qui réunira une soixantaine d'agences chinoises influentes, dans le but de concrétiser des partenariats commerciaux solides avec les acteurs marocains du tourisme.

Le Maroc devra ensuite se mettre en conformité avec l'implémentation de services adaptés tels que la traduction des supports en mandarin, l'acceptation des moyens de paiement chinois et la présence de personnel parlant mandarin.

Ce processus vise à garantir une expérience fluide et rassurante pour les voyageurs chinois, tout en renforçant la compétitivité des destinations certifiées sur ce marché stratégique.

En lançant ce processus pour obtenir ce label, l'ONMT ambitionne de tripler le nombre de touristes chinois d'ici 2027, en s'appuyant sur des partenariats renforcés avec les tour-opérateurs, les compagnies aériennes et les plateformes de réservation en ligne chinoises.

L'Office poursuit ainsi sa stratégie d'anticipation et de structuration de la demande internationale, plaçant le Maroc dans une dynamique proactive et compétitive capable d'une diversification des flux touristiques, d'une montée en gamme de l'offre nationale, et de consolidation de son positionnement comme destination de référence sur l'échiquier mondial.

