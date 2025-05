Marhaba 2025 : un dispositif renforcé avec 29 navires, 1.200 intervenants pour accueillir les MRE

Pour Marhaba 2025, le Maroc déploie un dispositif logistique, social et médical d’une ampleur inédite. Avec 29 navires mobilisés, plus de 1.200 intervenants sur le terrain, des infrastructures portuaires modernisées et un encadrement sanitaire renforcé, tous les leviers sont activés pour garantir une opération fluide et sécurisée.