Hydrocarbures. Genel Energy se retire de sa licence d’exploration offshore Lagzira

Dans un communiqué publié le 8 mai 2025, la compagnie d’exploration Genel Energy a présenté l’état de ses activités. Parmi les annonces figure une décision récente de ne pas renouveler la licence offshore d’exploration Lagzira, qui devrait expirer en juin prochain.

Cette décision a été officiellement notifiée à l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM). Genel Energy a fait savoir qu’elle recentrera désormais ses efforts sur ses actifs stratégiques, notamment au Kurdistan, en Somalie et, plus récemment, à Oman, où des opportunités de croissance se dessinent.

D’une superficie de 5.018 km², le bloc offshore Lagzira couvre le secteur nord du bassin offshore de Tarfaya. Sa phase exploratoire initiale, arrivant à expiration en juin 2025, a comporté des opérations de développement incluant le forage d’un puits en 2014, puits SM-1, qui a révélé la présence d’hydrocarbures, mais les tests de production se sont avérés non concluants.

Cette décision intervient après que Genel Energy a sollicité, en janvier 2025, le cabinet de conseil PVE Consulting afin de trouver un nouveau partenaire pour ce bloc d’exploration avant l'expiration de la période initiale d'exploration.

Avec le soutien d’un nouveau partenaire, Genel prévoyait de forer un second puits d'exploration, Banasa-1, situé près du forage (SM-1). D'après les relectures des données sismiques effectuées par la compagnie, ce second forage semblait plus prometteur de contenir davantage d’hydrocarbures et moins de difficultés techniques.

Rappelons que Genel Energy a auparavant exploré plusieurs blocs offshore, notamment les blocs offshore de Juby Maritime (au large de Cap Juby) et de Mirleft. En plus du puits SM-1, Genel a également réussi à forer un autre puits dans le bloc de Juby, qui contenait seulement du pétrole lourd et a été abandonné pour des raisons de rentabilité économique et de difficultés techniques.

