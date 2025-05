Exportation de l’artisanat : les formalités désormais digitalisées via PortNet

Les coopératives et entreprises du secteur de l’artisanat pourront effectuer en ligne, via PortNet, l’ensemble des démarches nécessaires à l’exportation de leurs produits, sans passer par des procédures papier, ce qui réduit les délais et facilite l’accès aux marchés internationaux.

Une convention de partenariat a été signée, le 7 mai à Rabat, pour la dématérialisation des formalités d'exportation des produits de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Cette convention a été paraphée par le secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, le secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, le directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII), Abdellatif Amrani, et le directeur général de Portnet S.A, Youssef Ahouzi.

Elle concerne le projet de digitalisation des formalités liées à la délivrance des certificats d'exportation des produits de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire via la plateforme PortNet, et de celles liées à la souscription au registre des exportateurs de l'artisanat.

Initié par le ministère de l'Industrie et du commerce, ce projet est mis en œuvre en concertation avec le secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire qui est chargé du traitement des formalités d'octroi des certificats d'exportation et d'enregistrement au registre des exportateurs de l'artisanat, le guichet unique PortNet, en charge de la mise en œuvre technique et l'ADII pour l'échange électronique de ce certificat avec son système pour l'aboutissement des formalités à l'export des produits de l'artisanat.

Intervenant à cette occasion, Omar Hejira a souligné qu'il s'agit d'un pas de plus vers le renforcement de la compétitivité des exportateurs de l’artisanat national et de leur alignement avec les exigences du commerce international.

"La signature d'aujourd’hui illustre notre engagement à moderniser et à dynamiser le commerce extérieur dans ce secteur clé, et nous soutenons pleinement cette transition digitale qui contribuera à faciliter l’accès des acteurs de l’export de l’artisanat aux marchés internationaux, tout en renforçant la transparence, l’efficacité et la rapidité des formalités d’exportation", a-t-il ajouté.

De son côté, Lahcen Essaadi a indiqué que le secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire constitue un levier stratégique du développement économique et social au Maroc.

Le secrétariat d'État, a-t-il poursuivi, s'emploie activement à renforcer la présence de ces produits sur les marchés internationaux, relevant que cette convention de partenariat vient consolider cette dynamique et ajouter une nouvelle pierre à l'édifice des exportations des coopératives et des entreprises, dans la perspective de leur intégration au sein de l’écosystème national du commerce extérieur.

Pour sa part, Abdellatif Amrani a mis en exergue l'importance de cette convention qui, pour lui, permettra de fluidifier les échanges commerciaux et de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers d'exportation. "Cette initiative s'aligne parfaitement avec la stratégie nationale de dématérialisation des procédures douanières et contribuera à améliorer le classement du Maroc dans les indices internationaux de facilitation du commerce".

Quant à Youssef Ahouzi, il s'est félicité de cette initiative qui permettra à la plateforme PortNet de proposer un ensemble de procédures administratives facilitant l'exportation des produits de l'artisanat. "Nous sommes heureux que ces procédures aident les acteurs du secteur à améliorer leur efficacité et à faciliter les démarches administratives nécessaires à l'exportation de ces produits à l'international".

Plusieurs initiatives de formation et de sensibilisation ont été organisées au profit des services de l’artisanat et des opérateurs du secteur, sous la coordination du ministère de l’Industrie et du commerce et avec l'encadrement des équipes de PortNet, afin d’accompagner le lancement de la phase expérimentale de ce projet.

