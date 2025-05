Affaire “Turbo” : l’audience reportée au 9 juin pour convoquer les témoins

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Nouveau report dans l’affaire qui concerne Réda Abakrim, alias "Turbo". Arrêté le 14 février 2024 dans une autre affaire très médiatisée (en lien avec le décès du mari de la chanteuse Rym Fikri), Réda Abakrim a pu ainsi être présenté à la justice marocaine dans le cadre d’une affaire plus ancienne, remontant à 2007.

Celle-ci concerne des faits particulièrement graves : enlèvement, séquestration et meurtre avec préméditation, commis en France, et dans laquelle trois autres individus sont également poursuivis en tant que complices.

Jugé par contumace en France, Réda Abakrim avait été condamné à vingt ans de prison. Toutefois, lorsqu’il avait été jugé au Maroc en première instance, le tribunal avait prononcé sa relaxe. La procédure se poursuit désormais devant la cour d’appel, où il doit à nouveau répondre de ces accusations.

