Abdellatif Hammouchi à Vienne pour renforcer la coopération antiterroriste

Abdellatif Hammouchi a participé, les 6 et 7 mai à Vienne, à la 22e réunion des chefs des renseignements de la région MENA élargie. La DGSN a réaffirmé l’engagement du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et mené plusieurs entretiens bilatéraux avec des partenaires clés.

Abdellatif Hammouchi a participé, les 6 et 7 mai à Vienne, à la 22e réunion des chefs des renseignements de la région MENA élargie. La DGSN a réaffirmé l’engagement du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et mené plusieurs entretiens bilatéraux avec des partenaires clés.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a effectué, les 6 et 7 mai courant, une visite de travail à Vienne à la tête d'une délégation sécuritaire représentant le pôle de la DGSN et de la DGST.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation de la délégation de la DGSN et de la DGST aux travaux de la 22e réunion des chefs des services des renseignements et de sécurité dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), en plus de la Turquie et du Pakistan, organisée par l'équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions de l'ONU au Centre international de Vienne, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

La participation du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire à ce forum sécuritaire multilatéral reflète l'engagement du Royaume du Maroc à renforcer la coopération sécuritaire régionale et internationale, ainsi que sa ferme volonté de partager son expertise et son expérience pionnière en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale avec les pays amis et alliés, ainsi que l’ensemble des partenaires internationaux, ajoute la même source.

Les discussions tenues dans le cadre de cette rencontre ont porté sur l'évolution des structures de commandement au sein de “Daech” et “Al Qaïda”, notamment à la lumière de la perte des bastions traditionnels et de l'émergence de nouvelles branches et sections régionales, ainsi que sur l'évaluation générale des menaces et des risques posés par ces organisations au niveau régional et international à court, moyen et long terme, poursuit-on.

Par ailleurs, ces discussions ont également permis d’analyser les nouvelles tendances en matière de ressources financières, d'armes et d'équipements logistiques adoptés par “Daech” et “Al Qaïda”, y compris les mécanismes de dissimulation et de cryptage des fonds. Elles ont aussi porté sur les dernières évolutions de la propagande, de la stratégie médiatique et de la communication organisationnelle au sein de ces organisations terroristes.

Parallèlement à ces activités organisées à la lumière de la coopération multilatérale, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a eu d’intenses entretiens dans le cadre des relations de coopération sécuritaire bilatérale, avec les chefs des délégations des services de sécurité et de renseignement de plusieurs pays amis participants, dont le Qatar, la Turquie, le Royaume d’Arabie saoudite, le Pakistan et les Émirats arabes unis.

Ces entretiens bilatéraux ont été l’occasion de passer en revue les divers défis et menaces sécuritaires qui nécessitent de renforcer l’action commune en vue d’y faire face et de contrer les risques qu'elles posent, ainsi que d’examiner les moyens de promouvoir la coopération en matière de sécurité et de renseignements de manière à garantir la consolidation de la sécurité et la préservation de la stabilité.

Cette visite réaffirme la place de choix et le rôle déterminant du Maroc en matière de coopération sécuritaire internationale et traduit la crédibilité dont jouissent les services marocains de sûreté auprès de leurs partenaires régionaux et internationaux, en tant qu’acteurs majeurs dans les efforts conjoints destinés à préserver la sécurité et la stabilité mondiales, conclut le communiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.