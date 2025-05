Tourisme : 8 MMDH d’investissements programmés en 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"D’importants chantiers d’investissements touristiques ont été lancés en 2025 pour améliorer l’attractivité des destinations du Royaume avec des panneaux de signalétique, des centres d’interprétation, des villages touristiques et de l’animation, mais aussi celle des produits en créant de nouveaux établissements hôteliers et en mettant à niveau ceux existants", nous déclare le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) qui parle de véritable course contre la montre pour développer l’investissement touristique.

"1,5 milliard de dirhams investis durant les 4 premiers mois de 2025"

Rappelant que la SMIT joue un rôle clé de structuration des investissements, le DG estime que la préparation du Mondial nécessite de diversifier l’offre et de renforcer l’attractivité des destinations.

S’inscrivant dans une dynamique de développement touristique, Imad Barrakad nous révèle qu’un volume de plus de 1,5 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements a été injecté dans le secteur de l’hébergement et dans celui de l’animation au cours des quatre premiers mois de 2025.

Et de préciser que 329 propriétaires d’hôtels ont investi 500 millions de dirhams pour améliorer la qualité de leur offre et qu’une cinquantaine d’unités d’hébergements classés ont été mises sur le marché pour un total de plus de 2.500 lits et pour un investissement cumulé de plus de 600 MDH.

"5.453 nouveaux lits d’ici décembre prochain"

Ainsi, les grandes réalisations passées ou en cours liées aux rénovations ou aux ouvertures ont concerné l’Eurostar Anfa à Casablanca de 250 lits, l’Oriental Invest Palace à Taza de 158 lits, le Sahara Beach à Tan-Tan de 48 lits et enfin le Jardin des sports Californie à Casablanca qui compte 108 lits.

"Au total, les six prochains mois connaîtront l’ouverture de plusieurs enseignes internationales et locales qui vont créer une capacité additionnelle de 54.53 lits", révèle le directeur général en citant les hôtels Waldorf Astoria, Balima et Caroussel situés à Rabat auxquels s’ajouteront l’ex hôtel Lincoln qui deviendra Radisson et l’Hilton Anfa à Casablanca sans compter d’autres établissements urbains de catégorie 3 ou 4 étoiles ainsi que des résidences hôtelières, des maisons d’hôtes, des gites ruraux…

"6 MMDH du programme Cap Hospitality pour rénover 15.000 chambres"

Afin de préparer les hébergements additionnels nécessaires pour le mondial de 2030, notre interlocuteur affirme que 90 hôtels classés ont investi pour mettre à niveau leurs 15.000 chambres dans le cadre du programme Cap Hospitality pour un montant global de six milliards de dirhams.

Après d’importants travaux de rénovation, les six prochains mois connaîtront la réouverture de plusieurs grands hôtels dont une dizaine étaient fermés tandis qu’une vingtaine connaitront des extensions de superficie pour renforcer l’appareil de production, à l’instar des hôtels Kenzi Europa et Tikida situés à Agadir, du Solazur de Tanger ainsi que de ceux du Sofitel jardins des roses et du Barcelo de Rabat.

"Réouverture d’une trentaine unités hôtelières à Agadir et Ouarzazate"

"Une attention particulière a été accordée pour rénover les hôtels vétustes et rouvrir ceux qui étaient fermés ou en difficulté à l’instar du palais des roses d’Agadir ou de l’ex-Club Med d'Ouarzazate", ajoute le DG en précisant que 17 mises à niveau d’hôtels concernent la région d’Agadir dont 9 seront prêts fin 2025, et que 5 établissements fermés d’une capacité de 600 chambres à Ouarzazate rouvriront au même horizon après des travaux ayant nécessité un investissement de 230 MDH.

Pour renforcer l’attractivité de la station balnéaire d’Agadir, la cité résidentielle de Founty va mettre en service un palais des congrès et un centre d'exposition de 5.000 places qui coûteront près de 800 MDH.

"Une centaine de projets d’animation verront le jour dans les 6 prochains mois"

De plus, le premier trimestre de l'année 2025 a également vu la création de plus d’une quarantaine de projets d’animations qui permettront à la destination de renforcer son offre d’animation et de loisirs.

D’autres destinations ont vu la création de nouvelles activités d’animation qui vont enrichir le portefeuille de l’offre touristique avec l’émergence d’une offre muséale et d'un centre d’interprétation du patrimoine.

Imad Barrakad cite notamment la réouverture du Musée Batha à Fès, le musée de la Reconstruction d’Agadir, le Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) de Sefrou et d’autres équipements touristico-culturels, ainsi qu’un espace d’animation touristique dans la Kasbah de Taourirt à Ouarzazate.

Afin de développer le secteur de l’animation, une centaine de projets autour du gaming de loisirs et de digitalisation des services touristiques comme les projets escapes games, la chasse au trésor, la réalité augmentée, de création d’assistants virtuels pour les services hôteliers, seront développés dans les six prochains mois au niveau des principales villes qui accueilleront la Coupe du monde de 2030.

"Les 6 villes du Mondial abriteront une nouvelle génération de produits touristiques"

"La SMIT a également engagé des efforts pour promouvoir des investissements dans la gastronomie marocaine et dans plusieurs projets innovants comme des pop-up stores qui verront le jour en 2025 au niveau de ces différentes villes", déclare le DG en ajoutant que les 6 villes du Mondial (Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger) abriteront une nouvelle génération de produits.

Dans un premier temps, des bus touristiques feront leur apparition à Rabat, Fès et Casablanca avant d’être généralisés à toutes les grandes destinations du Royaume où seront aussi mis en place des panneaux de signalétique et où plusieurs sites patrimoniaux seront valorisés comme la grotte d’Hercule à Tanger, la kasbah des Oudayas à Rabat et d’autres projets à forte charge patrimoniale.

Lancement de plusieurs appels d’offres pour valoriser le patrimoine existant

Lors du 2ème semestre 2025, la SMIT va lancer plusieurs appels d’offres pour réaliser de nombreux projets qui auront pour vocation d’enrichir et de valoriser le patrimoine culturel touristique existant.

Dans le détail, les sites des gorges de Toudgha à Tinghir et de l’esplanade devant le Ksar Ait Ben Haddou feront l’objet de travaux de valorisation, une galerie du cinéma intitulée "Mysterie Studios" sera créée à Ouarzazate, des téléphériques au niveau des cascades d'Ouzoud et des remontées mécaniques à la station verte d’Oukaimden à El Haouz seront mises en service ainsi que plusieurs autres produits d’animation qui permettront de renforcer l’offre des destinations à fort potentiel de développement.

Une plateforme digitale pour stimuler l’investissement sectoriel des jeunes

Développée par la SMIT, une plateforme digitale se voulant complémentaire aux incitations déjà mises en place permettra également de stimuler l'investissement touristique, en particulier pour les jeunes.

Visité par des milliers d’investisseurs potentiels, ce site qui permet d’accéder à une banque de projets et de présenter de nombreuses opportunités sectorielles, contribuera à renforcer l'attractivité de toutes les destinations du Maroc, en mettant en avant les potentialités touristiques de chaque région.

L’intelligence artificielle au service des investisseurs

Pour renforcer l’attractivité territoriale, la SMIT va élargir à partir de septembre 2025 les offres de service de son portail en mettant à disposition des investisseurs plusieurs outils d’accompagnement.

Et de citer une carte géolocalisée qui permettra de visualiser les opportunités d’investissements, une market-place pour faciliter les contacts entre investisseurs & gestionnaires ainsi qu’une plateforme de market-intelligence pour mieux appréhender le secteur avec des outils d’intelligence artificielle.

A terme, cette approche globale devrait selon notre interlocuteur accompagner la volonté du Maroc de devenir une destination touristique de premier plan en atteignant, voire en dépassant, à l’horizon 2030 les 26 millions de touristes conformément aux prévisions de la feuille de route du tourisme.

