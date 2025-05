Voici la date de Aïd al-Adha 1446-2025 selon le calcul astronomique

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La conjonction (alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre) aura lieu le mardi 27 mai 2025 à 15 h 03, selon les calculs établis par Hassan Talibi, astronome membre du Projet islamique d’observation du croissant lunaire. Au moment du coucher du Soleil ce jour-là, l’âge du croissant lunaire variera entre 16 heures et 14 minutes à Oujda, et 16 heures et 43 minutes à Dakhla. Cet âge rendra l’observation du croissant difficile, malgré sa durée de séjour qui pourra atteindre environ 58 minutes. Sa hauteur par rapport à l'horizon au moment du coucher du Soleil variera entre 8 et 9 degrés.

Notre astronome précise que cette hauteur est mesurée au moment même du coucher du Soleil ; il faut attendre un peu pour que l’éclat solaire diminue, ce qui rendra le croissant encore moins élevé dans le ciel et donc plus difficile à observer.

Par conséquent, les calculs du ministère des Habous et des affaires islamiques prévoient une observation difficile. Le croissant ne sera donc pas visible. Cette prévision est confirmée par la carte du Centre astronomique international, qui place l’ensemble du territoire marocain en dehors de la zone où l’observation du croissant est considérée comme possible et facile.

Quant au mercredi 28 mai, l’observation du croissant sera très claire, en raison de l’amélioration de tous les paramètres, notamment l’âge du croissant lunaire, qui était insuffisant la veille.

Ainsi, le premier jour de Dhou Al Hijja 1446 H correspondra au jeudi 29 mai 2025. Sur cette base, l’Aïd Al Adha, correspondant au 10 Dhou Al Hijja, aura lieu le samedi 7 juin 2025.

Rappelons que l'annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques.

