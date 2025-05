Tourisme : le plan d'action du CRT pour concrétiser les ambitions touristiques de la capitale

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

"Entre tourisme de loisirs, culturel, sportif, de luxe et d’affaire, notre région désire se projeter vers l’avenir et s’affirmer comme un pôle d’excellence touristique à l’échelle internationale", nous déclare le président du conseil régional du Tourisme (CRT) de Rabat-Salé-Kénitra qui souhaite en faire une destination de premier plan d’ici à 2030.

Un tourisme international en plein essor

Une transformation structurelle rendue nécessaire, selon lui, par la croissance continue de son activité touristique au premier trimestre 2025, qui a réalisé 121.186 arrivées et 235.000 nuitées, soit des hausses respectives de 7% et 3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Tirée par les touristes étrangers, la progression de ces indicateurs s’explique en grande partie par la hausse des marchés émetteurs traditionnels comme la France (+9%) ou l’Allemagne (+8%), mais aussi des marchés émergents qui affichent une augmentation spectaculaire de 53%.

Une destination qui attire un nombre croissant de clients de luxe

Avec une croissance de 104% des arrivées dans les hôtels de luxe, la destination s’impose de plus en plus dans le segment haut de gamme, avec une attractivité qui ne cesse de se confirmer auprès d’une clientèle internationale exigeante et des marchés émergents dépensiers.

C’est le cas des visiteurs issus de pays stratégiques comme la Turquie (+996%), la Chine (+46%) et les Émirats arabes unis (+296%), qui ont généré des performances exceptionnelles en termes d’arrivées et qui illustrent ainsi l’élargissement constant de la notoriété de la région sur la scène internationale.

Une dynamique qui la positionne comme un acteur clé du tourisme national et une destination de plus en plus prisée par les marchés étrangers, en quête d’authenticité et de nouvelles expériences.

Un secteur hôtelier en pleine mutation

La croissance de sa fréquentation touristique et la diversification constante de sa clientèle nécessitent de développer et d’adapter son offre hôtelière qui est en perpétuelle évolution.

Ainsi, le renforcement du milieu de gamme permettra d’offrir des options adaptées aux voyageurs d’affaires et de loisirs, tandis que le développement d’une offre alternative inclura des résidences hôtelières et des maisons d’hôtes classées pour de longs séjours et des expériences personnalisées.

"Avec ses 27 projets hôteliers, la région s’apprête à porter sa capacité future à environ 2.000 chambres supplémentaires et plus de 4.300 lits dans de nouveaux quartiers stratégiques comme le Souissi, l’Agdal, Hassan et Yacoub El Mansour, qui verront l’émergence d’hôtels prestigieux". Notre interlocuteur ajoute que cette dynamique de diversification et de multiplication d’hôtels 3 et 4 étoiles, de résidences hôtelières et de maisons d’hôtes de charme aura pour effet de répondre à tous les segments de clientèle, de renforcer l’attractivité de la destination et de stimuler la demande.

Montée en gamme de l’offre hôtelière

"Avec ses 116 établissements classés et 5.900 chambres, la région compte déjà plusieurs enseignes prestigieuses comme Four Seasons, Fairmont Marina, Conrad Rabat Arzana, Ritz Carlton et Marriott qui lui confèrent une position solide sur le marché international du haut de gamme". Selon Mehdi Hameda Benchekroun, Rabat devient la capitale du luxe hôtelier.

En outre, plusieurs projets d’hôtels de luxe vont confirmer ce positionnement avec l’ouverture prochaine de l’hôtel de la Tour Mohammed VI, qui portera la prestigieuse signature du Waldorf Astoria Rabat-Salé. Tournée vers le raffinement, cette future adresse d’exception deviendra certainement, selon le président du CRT, un des nouveaux symboles de l’hospitalité de luxe de la région.

S’inscrivant dans la même dynamique de montée de gamme, le projet d’hôtel Royal Mansour Rabat-Bouregreg viendra aussi ajouter une dimension supplémentaire. En plus d’incarner l’élégance de l’hospitalité marocaine, cet établissement intégrera une académie dédiée à la formation des talents du secteur, qui consolidera l’image de la capitale comme centre d’excellence hôtelière et touristique.

Cette stratégie de développement hôtelier, qui passera par l’enrichissement du segment luxe et haut de gamme, ne manquera pas d’être renforcée avec l’arrivée prévue d’autres marques internationales emblématiques comme celles des groupes Hilton, Intercontinental, Accor et, enfin, Carrousel.

Un parc des expositions et des infrastructures sportives pour développer l’attractivité internationale

En dehors des investissements hôteliers qui ambitionnent de faire de la région Rabat-Salé-Kénitra une destination incontournable et une locomotive touristique à l’image de la ville ocre, un parc des expositions verra le jour avec un investissement de plus de 600 millions de dirhams.

Destiné à devenir l’un des plus grands et des plus modernes du Maroc, cet équipement stratégique, qui aura pour vocation d’accueillir des événements de type M.I.C.E., permettra de renforcer la place de Rabat comme un grand hub du tourisme d’affaires, de l’innovation et de la diplomatie économique.

Et de conclure que la région a engagé des investissements significatifs pour moderniser ses infrastructures sportives nécessaires au bon déroulement de la CAN 2025 et du Mondial 2030, pour consolider le positionnement de cette région comme une terre de sport et de spectacles…

