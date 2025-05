Saisie de 514 kg de cocaïne, en provenance d'Amérique latine, au port de Tanger Med

Une opération conjointe menée ce mardi 6 mai par les services de la Sûreté nationale et des douanes opérant au port de Tanger Med a permis de déjouer une tentative de trafic international de drogues dures via le port de Tanger Med, avec la saisie d’un total de 514 kilogrammes de cocaïne.

Cette opération sécuritaire a été menée sur la base d’informations fournies par les services des douanes. Elle a permis l’interception de trois conteneurs en provenance d’un port d’Amérique du Sud à destination d’un port en Belgique, en transit par le port de Tanger Med.

L’un des conteneurs contenait une cargaison de cocaïne, dissimulée dans un lot de charbon, dont le poids total s’élève à 514 kilogrammes.

L’enquête a été confiée à la Brigade nationale de la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel ainsi que de déterminer ses ramifications et connexions régionales et internationales.

