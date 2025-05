Royal Air Maroc opérera à partir du New Terminal One de JFK de New York dès juin 2026

Royal Air Maroc et The New Terminal One (NTO) -le nouveau Terminal 1 de l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York-, ont signé un partenariat stratégique permettant à la compagnie aérienne nationale d’opérer ses vols à partir du nouveau Terminal 1, et ce à partir de juin 2026.

Ce partenariat à long terme entre Royal Air Maroc et The New Terminal One s’inscrit dans la stratégie de la compagnie aérienne visant à renforcer les liens transatlantiques entre l’Afrique et les Amériques, tout en offrant une expérience client améliorée via l’une de ses portes d’entrée internationales majeures, indique un communiqué conjoint.

En effet, The New Terminal One représente une composante clé du projet de transformation de l’aéroport JFK, mené par l’Autorité aéroportuaire de New York et du New Jersey. Fort d’un investissement de 19 milliards de dollars, ce projet d’envergure internationale ambitionne de faire de l’aéroport JFK une porte d’entrée mondiale. Le projet prévoit également la création de deux nouveaux terminaux, la modernisation et l’extension de deux terminaux existants, un nouveau centre de transport terrestre et un réseau routier entièrement repensé et simplifié.

"Nous sommes ravis d’accueillir Royal Air Maroc à The New Terminal One. Cette étape marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour la compagnie à New York. Guidés par un engagement commun à offrir une expérience client exceptionnelle, nous nous réjouissons d’un partenariat solide et durable qui soutiendra les ambitions de croissance de la compagnie aux États-Unis", a souligné Jennifer Aument, présidente directrice générale de "The New Terminal One" à JFK, citée dans le communiqué.

De son côté, Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc a déclaré : "Ce partenariat avec The New Terminal One représente une avancée majeure pour Royal Air Maroc et consolide sa présence stratégique à New York, porte d’entrée clé pour nos opérations transatlantiques. Nous sommes fiers d’intégrer ce terminal innovant, qui offrira à nos clients une expérience de voyage inégalée et alignée sur nos standards d’excellence. En outre, ce projet s’inscrit pleinement dans notre plan de développement, qui vise à positionner Royal Air Maroc comme un transporteur aérien global".

Actuellement, Royal Air Maroc assure ses vols vers Casablanca depuis le Terminal 1 existant à l’aéroport JFK à raison de deux fréquences par jour, à bord des appareils Boeing 787.

À compter de juin 2026, la compagnie aérienne sera relocalisée au niveau du nouveau Terminal 1, proposant ainsi une expérience de voyage renouvelée à ses clients se rendant dans la ville emblématique de New York, note le communiqué.

En collaboration avec Royal Air Maroc, The New Terminal One proposera un parcours client fluide, de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement, grâce à une technologie de pointe, un design moderne et un service d’excellence. En outre, des offres premium de shopping et de restauration rehausseront chaque étape de l’expérience pour les clients de Royal Air Maroc au départ de l’un des hubs stratégiques des États-Unis.

Royal Air Maroc est le premier membre de l’alliance oneworld à choisir le nouveau Terminal 1 et rejoint une communauté croissante de compagnies aériennes leaders qui opéreront depuis ce terminal comme Air France, KLM, Etihad, LOT Polish Airlines, Korean Air, EVA Air, Air Serbia, SAS, Neos, Philippine Airlines, Turkish Airlines, Air New Zealand et Air China.

