Portés par la reprise imminente du dialogue sino-américain, les marchés financiers poursuivent leur hausse

Les contrats à terme sur les indices américains sont en nette progression : 0,5% pour le Dow Jones, 0,6% pour le S&P 500 et 0,7% pour le Nasdaq.

Ce regain d’optimisme intervient après l’annonce d’une rencontre prévue cette semaine entre le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng, en Suisse. Il s’agira des premiers échanges directs depuis l’escalade tarifaire initiée par l’administration Trump. Pékin se dit prêt à "renouer le dialogue", tout en refusant "toute forme de chantage".

Parallèlement, la Réserve fédérale conclut aujourd’hui (7 mai 2025) une réunion de deux jours. Aucun changement de taux n’est attendu, mais les marchés espèrent des indications sur la trajectoire monétaire à venir. Le président Jerome Powell devrait insister sur la prudence, dans un contexte de données économiques mitigées : repli de 0,3% du PIB au premier trimestre 2025, mais une consommation et un emploi toujours solides.

Du côté des matières premières, l’or recule de 1,3%, affecté par un recul de la demande. En revanche, le pétrole repart à la hausse : le Brent grimpe de 1,5% à 63,05 $ le baril et le WTI gagne 1,8% à 60,14 $, après une forte baisse des stocks de brut aux États-Unis, signal d’une demande robuste.

