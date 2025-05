Marché de gros à Casablanca : baisse notable du prix de la viande ovine

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette semaine, les prix de gros à Casablanca, publiés par la SDL Casa Prestations, reflètent une stabilité générale sur le marché alimentaire. Par rapport à la semaine précédente (30 avril 2025), les prix de la plupart des légumes et des fruits n’ont pas changé. Cependant, la viande ovine enregistre une baisse notable de 15 DH/kg au niveau du prix maximum.

Voici en détail les principaux changements dans le marché de gros de Casablanca pour cette semaine du 07 mai 2025.

Légumes

Tomates : le prix minimum a augmenté de 0,30 DH/kg, passant de 1,20 DH/kg à 1,50 DH/kg, et le prix maximum a augmenté de 1 DH/kg, passant de 4,50 DH/kg à 5,50 DH/kg.

Courge : aucun changement de prix cette semaine. Le prix reste stable à 2,50 DH/kg (minimum) et 8 DH/kg (maximum).

Carottes : le prix maximum a légèrement augmenté de 0,50 DH/kg, passant de 2,30 DH/kg à 2,80 DH/kg, tandis que le prix minimum est resté stable à 1,20 DH/kg.

Oignon sec : le prix minimum a diminué de 1 DH/kg, passant de 8 DH/kg à 7 DH/kg, et le prix maximum a baissé de 1 DH/kg, passant de 12 DH/kg à 11 DH/kg.

Pommes de terre : le prix minimum a augmenté de 0,50 DH/kg, passant de 2 DH/kg à 2,50 DH/kg, et le prix maximum a augmenté de 1 DH/kg, passant de 3,30 DH/kg à 4,30 DH/kg.

Choux-fleur : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 1,20 DH/kg (minimum) et 2,50 DH/kg (maximum).

Choux blanc : le prix minimum et maximum restent inchangés, respectivement à 0,70 DH/kg et 1,50 DH/kg.

Courgettes : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 2 DH/kg (minimum) et 4,50 DH/kg (maximum).

Concombre : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 1,50 DH/kg (minimum) et 2,50 DH/kg (maximum).

Aubergines : le prix minimum a augmenté de 0,50 DH/kg, passant de 1,50 DH/kg à 2 DH/kg, et le prix maximum a augmenté de 1,50 DH/kg, passant de 3 DH/kg à 4,50 DH/kg.



Médias24

Fruits

Bananes locales : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 8 DH/kg (minimum) et 11 DH/kg (maximum).

Bananes importées : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 12 DH/kg (minimum) et 17 DH/kg (maximum).

Oranges : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 3 DH/kg (minimum) et 5,50 DH/kg (maximum).

Pommes locales : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 7 DH/kg (minimum) et 13 DH/kg (maximum).

Pommes importées : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 13 DH/kg (minimum) et 23 DH/kg (maximum).

Pastèque : le prix minimum a diminué de 1 DH/kg, passant de 3 DH/kg à 2 DH/kg, tandis que le prix maximum a augmenté de 0,50 DH/kg, passant de 5 DH/kg à 5,50 DH/kg.

Avocat : aucun changement cette semaine. Les prix restent à 20 DH/kg (minimum) et 38 DH/kg (maximum).



Médias24

Viandes rouges : baisse remarquable de la viande ovine

Viande ovine : le prix maximum a diminué de 15 DH/kg, passant de 110 DH/kg à 95 DH/kg, tandis que le prix minimum est resté stable à 60 DH/kg.

Viande bovine : le prix maximum a diminué de 1 DH/kg, passant de 89 DH/kg à 88 DH/kg, tandis que le prix minimum est resté stable à 75 DH/kg.



Médias24

Médias24

Source : Casablanca Prestations, traitement par Médias24

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.