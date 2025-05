Marché à terme. Visa de l’AMMC pour le contrat à terme sur l’indice MASI 20

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, le 6 mai 2025, le document d’information relatif au tout premier contrat à terme ferme sur l’indice MASI 20. Cet instrument sera prochainement négociable sur le marché à terme réglementé de la Bourse de Casablanca.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a validé le lancement d’un nouveau produit dérivé en accordant son visa au contrat à terme ferme sur l’indice MASI 20. Ce visa, délivré le 6 mai 2025, consacre l’introduction prochaine de cet instrument sur le marché à terme des instruments financiers.

Cet instrument financier porte sur l'achat et la vente fermes à terme sur l’indice MASI 20, un indice représentatif des vingt valeurs les plus liquides parmi les quarante plus grandes capitalisations flottantes de la Bourse de Casablanca.

Il permet aux investisseurs de s’engager à l’achat ou à la vente ferme de cet indice à une échéance future. Les échéances sont fixées trimestriellement, en mars, juin, septembre et décembre.

L’instrument présente des caractéristiques standardisées conformes aux pratiques internationales. La taille du contrat est de 10 DH par point d’indice. Le dépôt de garantie initial est fixé à 1.000 DH. La négociation se fera en continu, point par point, avec un dénouement en espèces.

Ce produit est conçu pour permettre aux investisseurs de se couvrir contre les variations du marché, de diversifier leurs portefeuilles ou d’exprimer des anticipations sur la trajectoire du MASI 20. Il s’inscrit dans le cadre réglementaire défini par la loi n°42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers et ses textes d’application.

