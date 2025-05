La SRM Rabat-Salé-Kénitra adopte ses statuts et désigne son conseil d’administration

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Société régionale multiservices Rabat-Salé-Kénitra S.A., dotée d’un conseil d’administration, a établi son siège social au sein de la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, peut-on lire sur le statut de constitution.

Conformément à la loi 83-21, cette société aura pour mission principale la gestion des services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement liquide et éventuellement d’éclairage public. Elle pourra également suivre la gestion de ces services en cas de sous-traitance à des entités de droit privé.

Plus largement, elle pourra réaliser toute opération commerciale, industrielle, immobilière ou financière en lien avec son objet social.

Son capital est divisé en un million d’actions nominatives d’une valeur nominale de 150 DH chacune, intégralement souscrites. La répartition des actions à la constitution est la suivante :

État marocain : 250.000 actions ;

: 250.000 actions ; Groupement des collectivités territoriales Rabat-Salé-Kénitra pour la distribution : 400.000 actions ;

: 400.000 actions ; Région Rabat-Salé-Kénitra : 100.000 actions ;

: 100.000 actions ; Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) : 250.000 actions.

Un conseil d’administration paritaire

La société est administrée par un conseil d’administration composé de 13 membres, avec une attention portée à la parité hommes-femmes. Les premiers administrateurs nommés pour un mandat de six ans sont :

Mohammed Yacoubi , wali de la région Rabat-Salé-Kénitra ;

, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra ; Mustapha El Habti , représentant du ministère de l’Intérieur ;

, représentant du ministère de l’Intérieur ; Nassima Rarhi , représentante du ministère de l’Économie et des Finances ;

, représentante du ministère de l’Économie et des Finances ; Mohamed Lemnafi , représentant du ministère de la Transition énergétique et du développement durable ;

, représentant du ministère de la Transition énergétique et du développement durable ; Rachid Rajel , représentant du ministère de l’Équipement et de l’Eau ;

, représentant du ministère de l’Équipement et de l’Eau ; Nawal Khalifa , représentante de l’ONEE ;

, représentante de l’ONEE ; Fatiha El Moudni , présidente du conseil du groupement des collectivités territoriales Rabat-Salé-Kénitra pour la distribution ;

, présidente du conseil du groupement des collectivités territoriales Rabat-Salé-Kénitra pour la distribution ; Omar Sentissi , premier vice-président dudit groupement ;

, premier vice-président dudit groupement ; Lahcen Aouad , deuxième vice-président ;

, deuxième vice-président ; Hassan El Hilali , troisième vice-président ;

, troisième vice-président ; Rachid El Abdi, président du conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra.

L’assemblée générale constitutive a également désigné le cabinet PwC Maroc Sarl, représenté par Kenza Sahoumi, en tant que premier commissaire aux comptes de la société. Ce mandat prendra effet dès l’immatriculation de l’entreprise au registre de commerce.

