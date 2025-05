La 26e édition du Festival Gnaoua dévoile ses premiers temps forts

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, qui se tiendra du 19 au 21 juin 2025, promet une 26ᵉ édition exceptionnelle et révèle quelques-uns de ses premiers grands temps forts.

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, qui se tiendra du 19 au 21 juin 2025, promet une 26ᵉ édition exceptionnelle et révèle quelques-uns de ses premiers grands temps forts.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Depuis plus d’un quart de siècle, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira est bien plus qu’un événement musical : c’est un projet culturel vivant, un moteur de transmission, de dialogue et d’innovation, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Unique au monde, le festival célèbre la richesse du patrimoine gnaoui en le faisant dialoguer avec les musiques du monde entier, transformant Essaouira en un carrefour international où traditions et modernité se rencontrent dans un esprit de création et de fraternité.

Le festival réaffirme aujourd’hui son rôle structurant dans le paysage culturel marocain et africain, en impulsant des initiatives de transmission d’envergure, telles que son partenariat avec le prestigieux Berklee College of Music, ainsi que celui avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) pour le lancement d’une Chaire des "Croisements Culturels et Globalisation", qui se basera sur l’expérience Gnaoua comme laboratoire stratégique d’hybridations culturelles.

La tradition des fusions : des rencontres musicales inoubliables

Au fil des années, Essaouira a été le théâtre de rencontres mémorables entre les maîtres Gnaoua et des géants du jazz et des musiques du monde, tels que Pat Metheny, Joe Zawinul, Marcus Miller ou encore Oumou Sangaré, Salif Keita et Youssou N’Dour. Le Festival a su tisser des passerelles entre les cultures et sensibilités musicales, offrant au public des instants de grâce et de communion rares.

Cette année encore, le Festival invite les spectateurs à vivre des fusions inédites et envoûtantes.

>Concert d’ouverture : Maâlem Hamid El Kasri, la compagnie Bakalama, Abir El Abed et Kya Loum (Maroc, Sénégal).

Figure emblématique du répertoire gnaoui, Maâlem Hamid El Kasri s’associera à la puissance rythmique de la compagnie sénégalaise Bakalama, l’une des grandes références des danses et percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, accompagnée des voix singulières de Abir El Abed (Maroc) et Kya Loum (Sénégal).

Ensemble, ils tisseront un pont musical vibrant entre les rives de l’Atlantique, mêlant les traditions de transe marocaine aux polyrythmies complexes des sabars sénégalais. Cette ouverture sera placée sous le signe de l’Afrique vivante, de la ferveur spirituelle et de l’énergie partagée.

>Fusion - Maâlem Houssam Gania avec Marcus Gilmore (Maroc, États-Unis).

Héritier de la grande tradition gnaoua par son père l’inoubliable Mahmoud Gania, Maâlem Houssam Gania incarne la nouvelle génération d’une musique ancestrale en perpétuel mouvement. Face à lui, Marcus Gilmore, prodige américain et l’un des batteurs les plus inventifs du jazz contemporain, apportera la finesse rythmique et la modernité de ses compositions.

Collaborateur de géants tels que Chick Corea, Esperanza Spalding ou encore Steve Coleman, Marcus Gilmore allie virtuosité technique, audace rythmique et ouverture stylistique. Leur rencontre promet une conversation libre et inspirée, entre les percussions profondes du guembri et la sophistication des métriques jazz.

>Fusion - Maâlem Mohamed Boumezzough avec Anas Chlih, Aly Keïta, Tao Ehrlich, Martin Guerpin, Quentin Ghomari et Hajar Alaoui (Maroc, Mali, France).

Le Maâlem Mohamed Boumezzough explorera de nouveaux horizons en s’entourant de jeunes talents marocains et de musiciens internationaux de renom. À ses côtés, Aly Keïta, maître du balafon venu du Mali, Anas Chlih à la guitare, Tao Ehrlich à la batterie, Martin Guerpin au saxophone, Quentin Ghomari à la trompette et Hajar Alaoui au chant, composeront un orchestre hybride et audacieux. Ensemble, ils réinventeront les codes de la transe gnaoua, mêlant pulsations africaines, envolées jazz et grooves modernes, dans une création placée sous le signe de la fête, de la liberté musicale et de la rencontre.

>CKay, phénomène mondial de l’Afrobeats, rejoint l’aventure ! (Nigéria).

Depuis ses débuts, le Festival Gnaoua a toujours su accueillir des artistes pop et soul d’envergure, à l’image d’Ayo, Selah Sue ou, plus récemment, de Saint Levant.

Fidèle à cet esprit d’ouverture, il accueille cette année CKay, star montante de l’Afrobeats. Originaire du Nigéria, CKay est l’auteur du tube planétaire Love Nwantiti, qui totalise plus de 6 milliards de streams.

Chanteur, compositeur et producteur, il incarne un nouveau souffle de la musique africaine, avec un style unique baptisé Afro-Emo, fusionnant rythmes africains, soul et paroles intimistes. Avec ses albums Sad Romance et Emotions, CKay s’est imposé comme une voix incontournable de sa génération, nommé aux BRIT Awards, aux BET Awards, et double lauréat des BMI Awards.

Son concert à Essaouira promet d’être l’un des temps forts de cette 26ᵉ édition.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.