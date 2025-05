Deux AMI pour le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V de Casablanca

CAN U20 2025. Maroc-Tunisie : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Il s'agit de deux appels à manifestation d’intérêt internationaux majeurs pour la construction du nouveau terminal à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, future principale porte d’entrée du Royaume à l’approche de la Coupe du monde FIFA 2030. Objectif : porter la capacité annuelle de l’aéroport à 35 millions de passagers d’ici 2030, contre 15 millions actuellement.

Capable d’accueillir 35 millions de passagers par an et doté d’un investissement estimé à 15 milliards de DH (1,6 milliard de dollars), le nouveau terminal de dernière génération de l’aéroport Mohammed V de Casablanca verra le jour à l’horizon fin 2029, indique un communiqué de l'ONDA.

Il permettra à lui seul d’absorber 20 millions de passagers supplémentaires par an, renforçant le rôle stratégique de Casablanca comme hub intercontinental majeur, reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques, et soutenant la montée en puissance de Royal Air Maroc dans son rôle de compagnie nationale.

Ce projet phare s’inscrit dans la vision "Aéroports 2030" de l’ONDA, une stratégie ambitieuse fondée sur des infrastructures plus intelligentes, plus vertes et plus connectées, rappelle la même source.

Le futur terminal intégrera les dernières technologies de l’aviation mondiale : parcours passager fluide et digitalisé, durabilité énergétique, résilience climatique, excellence opérationnelle. Il accueillera également une gare TGV intégrée, reliant l’aéroport de Casablanca à Rabat en 30 minutes et à Marrakech en moins d’une heure.

Pour mener à bien ce chantier stratégique, l’ONDA lance deux appels à manifestation d’intérêt internationaux :

– Un gestionnaire de programme, chargé d’accompagner l’ONDA dans la supervision globale du projet (bâtiment terminal, pistes, zone taxis, bâtiments annexes) et la coordination de l’ensemble des parties prenantes, selon les standards internationaux.

- Un constructeur ou groupement d’entreprises, responsable de l’ingénierie détaillée et de la construction du nouveau terminal, incluant l’intégration des systèmes aéroportuaires fournis par des tiers.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.