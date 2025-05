Aéroport Mohammed V de Casablanca : les détails des deux AMI pour le nouveau terminal

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le premier AMI concerne le choix d'un gestionnaire de programme, chargé d'accompagner l'ONDA dans la supervision globale du projet (bâtiment terminal, pistes, zone taxis, bâtiments annexes) et la coordination de l’ensemble des parties prenantes, selon les standards internationaux.

Les objectifs de ce nouvel AMI sont :

– identifier les entreprises ou groupements d’entreprises disposant des qualifications et des capacités techniques, managériales, juridiques et financières pour assurer le rôle de gestionnaire sur l’ensemble du projet ;

– recueillir les informations sur l’expérience et les références des concurrents ;

– préparer la prochaine étape de l’appel à la concurrence pour la réalisation de la mission du gestionnaire du projet de construction du nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V.

Les entreprises ou groupements retenus seront d’abord mobilisés sur les volets liés à l’ingénierie. Ils auront pour mission de revoir l’ensemble des études existantes, de formuler des recommandations précises sur le respect du calendrier et des contraintes budgétaires, et de procéder à l’élaboration des études techniques liées aux infrastructures. Durant la phase d’exécution, ils devront assurer le suivi de la conception, détecter les écarts éventuels et proposer les ajustements nécessaires. En phase de mise en service, ils accompagneront le maître d’ouvrage pour garantir la conformité des ouvrages au design initial, finaliser les documents du projet et en assurer la collecte.

En matière d’approvisionnement, les prestataires élaboreront les dossiers de consultation, définiront les critères d’évaluation des offres et réaliseront les analyses techniques nécessaires. Ils veilleront ensuite au suivi des achats, à la coordination logistique avec les fournisseurs et à la bonne exécution des contrats. Lors de la mise en service, ils apporteront leur appui au maître d’ouvrage dans les opérations de réception des équipements.

Pour la gestion de la construction, ils auront à établir le plan de mobilisation du chantier, organiser les installations temporaires et définir les procédures opérationnelles. Pendant l’exécution, ils devront coordonner les différents intervenants, diriger les réunions de chantier, superviser les travaux et veiller au respect des normes de qualité, de sécurité et d’environnement. Ils interviendront également pour préparer la mise en service et valider l’achèvement des travaux.

Concernant le pilotage et le contrôle du projet, les missions porteront sur la planification budgétaire, le suivi des indicateurs de performance, la cartographie des risques, la gestion du planning global et le reporting régulier. En phase d’exécution, ils devront contrôler les dépenses engagées, gérer les opérations de test et de réception, préparer la documentation finale et assurer un suivi rigoureux du projet. L’audit final et le transfert du projet au maître d’ouvrage seront également à leur charge lors de la phase de clôture.

Enfin, pour la gestion des réclamations, les prestataires développeront une stratégie de résolution des litiges dès la phase de planification. Ils centraliseront et géreront administrativement les réclamations, contrôleront la conformité contractuelle et interviendront en appui pour leur résolution. Lors de la mise en service, ils s’assureront de la clôture de tous les contentieux et valideront le respect des obligations contractuelles de l’ensemble des parties prenantes.

Un deuxième AMI pour la construction

Le deuxième AMI concerne la construction du bâtiment tous corps d’état (TCE) du nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V, incluant les missions suivantes :

– Construction d’une nouvelle zone terminale à l’aéroport Casablanca Mohammed V ;

– La conception d’ingénierie détaillée (études d’exécution) ;

– La construction du bâtiment du terminal TCE, incluant l’approvisionnement en matériaux de construction et l’intégration des lots techniques dont les équipements non spécifiques.

– La coordination et le suivi rigoureux de l’ensemble des travaux et la gestion des différentes interfaces.

À travers cet AMI, l’ONDA souhaite :

− Identifier les entreprises ou groupements d’entreprises disposant des qualifications et des capacités techniques, managériales, juridiques et financières pour prendre en charge la conception détaillée, l’approvisionnement des matériaux et équipements non spécifiques, ainsi que la construction complète (tous corps d’état-TCE) de l’ouvrage du nouveau terminal à Casablanca.

– Recueillir les informations sur l’expérience et les références des concurrents.

– Préparer la prochaine étape de l’appel à la concurrence pour la réalisation du projet de construction du nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V en type "conception-réalisation".

Une capacité d'environ 30 millions de personnes

La capacité de ce nouveau terminal s'élèvera à environ 30 millions de personnes, avec des jetées extensibles d’une capacité de 20 millions de personnes. Il devrait disposer des installations aéroportuaires de dernière génération, notamment le système automatique de traitement des bagages.

Un ensemble de bâtiments sera également construit sur cette nouvelle zone, pour les besoins des opérations aéroportuaires, notamment :

– Côté ville : aménagement extérieur, parkings de voiture, aménagement d’une nouvelle voie d’accès au terminal ;

– Côté air : construction d’une troisième piste parallèle indépendante avec les voies de circulation associées, construction de parkings avions et de bretelles de liaison.

La surface globale du terminal s'étend sur 450.000 m², et sa superstructure sera en charpente métallique. Les parties enterrées seront pour leur part en béton armé.

Ce nouveau terminal sera également connecté à la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech, offrant aux voyageurs un accès rapide et fluide vers les principales villes du Maroc.

