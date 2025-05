Une secousse de magnitude 4,5 ressentie à Talat N’Yacoub, province d’Al Haouz

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Une secousse sismique de magnitude 4,5 a été ressentie ce mardi 6 mai dans la commune de Talat N’Yacoub, relevant de la province d’Al Haouz. Le tremblement de terre, enregistré à 12 h 21, n’a pas causé de dégâts, mais a été ressenti par les habitants de la région.

D’après un bulletin d’alerte sismique émis par le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique, la secousse a été localisée à une latitude de 30.970°N et une longitude de 8.296°W, à une profondeur de 11 kilomètres.

