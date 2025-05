CFG Bank : croissance accélérée du PNB et forte collecte au T1-2025

CFG Bank enregistre un début d’année très dynamique, avec une forte croissance de son produit net bancaire (+45%), de ses crédits (+22%) et de ses dépôts (+33%). Portée par ses deux métiers de banque commerciale et d’investissement, l’institution confirme ses ambitions pour 2025.

À fin mars 2025, le PNB consolidé de CFG Bank s’élève à 303 MDH, en hausse de 45% sur un an. Ce chiffre regroupe la marge d’intérêt, les commissions et les revenus des activités de marché. Le PNB récurrent (marge d’intérêt + commissions) atteint 224 MDH, en progression de 24%.

Dans le détail, la marge d’intérêt atteint 116 MDH (+29%), portée par la hausse des encours. Les commissions, qui regroupent les frais bancaires et de gestion d’actifs, s’établissent à 108 MDH (+19%).

Les revenus non récurrents (activités de marché, courtage, corporate finance) enregistrent une envolée de +191%, à 78 MDH, grâce à un environnement boursier favorable en ce début d’année.

Les dépôts de la clientèle atteignent 18,2 MMDH à fin mars, en progression de 33% sur un an, soit une collecte nette de 4,5 MMDH. Fait notable, les dépôts non rémunérés bondissent de 57% et représentent en moyenne 50% des dépôts totaux.

Les encours de crédits s’élèvent à 16 MMDH (+22% sur un an), en hausse de 2,9 MMDH, principalement portés par le segment "Entreprises".

Le résultat brut d’exploitation (RBE) atteint 170 MDH, en progression de 62% par rapport au premier trimestre 2024. Cette croissance est supérieure à celle du PNB, traduisant un bon levier opérationnel malgré une augmentation de 29% des charges.

Perspectives 2025

CFG Bank confirme ses objectifs pour 2025, avec une croissance attendue :

du résultat brut d’exploitation de plus de 20% ;

du résultat avant impôt de plus de 25% ;

et du résultat net part du groupe de plus de 12%.

Ce dernier indicateur sera impacté par la fin du report des déficits fiscaux : CFG Bank sera désormais pleinement imposée sur ses bénéfices, ce qui ralentira la croissance nette.

La banque annonce également l’organisation de son premier Capital Markets Day à fin mai 2025 à Casablanca. Cet événement permettra de présenter des perspectives chiffrées à moyen terme.

Source : medias24.com

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.