Aziz Benjelloun à la tête du pôle Marketing et Commercial de l’ONDA

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Titulaire d’un MBA de l’Université de Floride, Aziz Benjelloun a construit un parcours professionnel solide. D’Unilever à Microsoft, de Mondelēz International à Intelcia, il a occupé des fonctions clés dans le marketing, le développement commercial et la direction stratégique, en pilotant des marques majeures et en ouvrant de nouveaux marchés, du Maghreb jusqu’au Moyen-Orient, précise l'ONDA dans un communiqué.

Au sein de l’ONDA, il aura pour mission de redéfinir l’approche commerciale, de développer de nouveaux partenariats aériens et de réinventer l’expérience client dans les espaces aéroportuaires. Il pilotera également la stratégie de développement des offres et des services commerciaux, dans une perspective de transformation des aéroports en véritables lieux de vie, connectés aux attentes des passagers d’aujourd’hui.

Dans le cadre de sa stratégie "Aéroports 2030", l’ONDA place le capital humain au cœur de sa transformation. Conscient que la réussite de ses ambitions repose avant tout sur les femmes et les hommes qui portent ses projets, l’Office investit dans le développement des compétences, la formation continue et l’émergence de nouveaux talents, explique le communiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.