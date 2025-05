Aéronautique. L'allemand Masterflex s'implante au Maroc

L'entreprise allemande prévoit de construire, dans un premier temps, une installation de production et des bureaux sur une superficie d'environ 4.000 mètres carrés, et de créer au moins 65 emplois dans les années à venir.

L'entreprise allemande prévoit de construire, dans un premier temps, une installation de production et des bureaux sur une superficie d'environ 4.000 mètres carrés, et de créer au moins 65 emplois dans les années à venir.

Le fabricant de tuyaux en plastique Masterflex a annoncé, dans un communiqué, l'ouverture future de son usine de production dans la zone franche de Midparc près de Casablanca, avec un investissement prévu de 3 millions d'euros sur les cinq prochaines années.

Le groupe Masterflex, dont le siège est à Gelsenkirchen en Allemagne, est spécialisé dans les tuyaux et les systèmes de tuyauterie. Sous la marque Matzen & Timm, les sites de Norderstedt (Allemagne) et de Plana (République Tchèque) fabriquent des tuyaux spéciaux, des soufflets et des pièces moulées à partir de matériaux en caoutchouc synthétique de haute qualité pour des clients du secteur aéronautique du monde entier.

"L'industrie aéronautique mondiale connaît actuellement une augmentation extraordinaire de la demande de voyages aériens et atteint des niveaux records, tant au niveau national qu'international", déclare le PDG de la firme allemande Andreas Bastin, cité dans le communiqué.

La demande de technologies aéronautiques ne connaît donc quasiment aucune limite, poursuit Masterflex dans son communiqué. Afin de répondre à cette demande – y compris celle des clients de Masterflex – et de rester compétitif à l'avenir, le groupe Masterflex a décidé il y a quelque temps de poursuivre l'expansion de capacités supplémentaires.

"La qualité de la formation, le haut niveau de la main-d'œuvre, le respect strict des processus et des normes de qualité, mais aussi la proximité géographique et les coûts globaux – ce sont tous ces facteurs qui nous ont convaincus de choisir le Maroc comme autre site de production, après des recherches internationales approfondies", poursuit le PDG de Masterflex

La nouvelle filiale sera basée à Casablanca et fera partie de Matzen & Timm, le spécialiste des applications aérospatiales, ajoute-t-on.

"Comme tous nos sites, la nouvelle entreprise sera certifiée en conséquence, et la validation des produits spécifiquement destinés au secteur aérospatial continuera de se faire en étroite collaboration avec nos clients", déclare Peter Bremer, directeur général de Matzen & Timm.

Si tout continue comme prévu, les clients pourront être approvisionnés en pièces moulées, soufflets et tuyaux "conçus en Allemagne, fabriqués au Maroc" à partir de 2026, conclut-on.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité du protocole d’accord signé en marge du Marrakech Air Show 2024 entre l’État marocain et Masterflex, dans le cadre du développement du sourcing de l’avionneur Boeing.

