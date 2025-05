Ventes automobiles : une hausse de 35% à fin avril 2025

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon les derniers chiffres de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), les ventes sont ventilées comme suit :

– Pour les VP (véhicules particuliers), les ventes cumulées s’élèvent à 58.001 unités, soit une hausse de 32,89% en glissement annuel.

– Pour les VUL (véhicules utilitaires légers), les ventes cumulées s’élèvent à 8.320 unités, en hausse de 56,95% en glissement annuel.

Pour le seul mois d'avril 2025, le marché automobile marocain a enregistré une augmentation globale de 35,74% par rapport au mois d'avril 2024, avec 18.149 unités vendues contre 13.268 unités durant la même période de l'année précédente.

Le véhicule particulier a enregistré une hausse de 32,20% avec 15.740 unités vendues en avril 2025 par rapport à avril 2024, au cours duquel 11.906 unités ont été écoulées.

Le véhicule utilitaire léger connaît également une hausse importante de 76,8% avec 2.409 unités vendues en avril 2025 contre 1.362 unités vendues en avril 2024.

Dacia toujours en tête des ventes

Dacia se classe, comme à l'accoutumée, en tête des ventes avec 3.157 VP vendus en avril 2025, enregistrant une hausse de 5,94% par rapport à avril 2024.

Renault et Hyundai occupent respectivement le 2ᵉ et le 3ᵉ rang, avec 2.257 VP (+43,12%) et 1.319 VP (+35,84%) vendus en avril 2025.

