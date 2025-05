RDV Business. Au Gitex 2025, Digital Virgo réaffirme son leadership digital en Afrique

Acteur majeur de la transformation digitale en Afrique, Digital Virgo était présent au salon Gitex Africa, qui se tenait du 14 au 16 avril à Marrakech. Nous sommes allés à la rencontre du top management du groupe pour mieux comprendre sa vision et ses ambitions pour les marchés marocain et africain.

Contenu Partenaire

Acteur majeur de la transformation digitale en Afrique, Digital Virgo était présent au salon Gitex Africa, qui se tenait du 14 au 16 avril à Marrakech. Nous sommes allés à la rencontre du top management du groupe pour mieux comprendre sa vision et ses ambitions pour les marchés marocain et africain.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

À travers un stand élargi et la présence de son top management, le groupe s’est imposé en force au salon Gitex Africa, confirmant ses ambitions pour les marchés marocain et africain ainsi que son rôle de facilitateur de la transformation numérique sur le continent.

Le renforcement du dispositif de participation au salon Gitex Africa s’inscrit également dans le cadre de la stratégie de développement du hub marocain de Digital Virgo, véritable pilier de son développement continental.

Le Maroc, hub stratégique de Digital Virgo en Afrique

Depuis son implantation en 2008, le Maroc occupe une place centrale dans la stratégie africaine de Digital Virgo. Le pays abrite le principal hub technique et opérationnel du groupe pour le continent, employant plus de 70 collaborateurs spécialisés dans des domaines variés comme le développement technique, la data analysis/BI et le machine learning, le développement produit (applications mobiles) et le marketing digital avec des experts Google.

Le renforcement de la participation de Digital Virgo au salon Gitex Africa 2025 s’inscrit dans un contexte marqué par l’accélération de la transformation numérique au Maroc. Le pays déploie actuellement plusieurs chantiers majeurs, tels que la généralisation de la 5G, la mise en œuvre de la stratégie Maroc Digital 2030 et le développement de plateformes innovantes et de Super Apps, véritables points de convergence des usages mobiles.

Dans cette dynamique, Digital Virgo accompagne les opérateurs marocains, et plus largement africains, sur des projets stratégiques de monétisation et de distribution digitale. L’objectif est de garantir un environnement technique robuste pour les opérateurs et les marchands connectés, afin de faciliter l’accès à des services éducatifs, culturels ou de divertissement sur mobile.

"Le salon Gitex Africa représente bien plus qu’un événement technologique pour Digital Virgo. C’est une vitrine de l’innovation africaine et une plateforme stratégique pour renforcer notre engagement aux côtés des acteurs du digital. Depuis notre hub marocain, véritable centre névralgique de nos opérations en Afrique, nous facilitons la connexion entre opérateurs et marchands en assurant des infrastructures fiables, sécurisées et adaptées aux spécificités locales", a déclaré Mounia Terhzaz, Regional CEO Africa de Digital Virgo.

Partenaire de premier plan des trois opérateurs télécoms

Partenaire de référence des opérateurs télécoms au Maroc, Digital Virgo collabore avec les trois principaux acteurs du marché sur des projets structurants, visant à digitaliser des secteurs tels que les médias interactifs, le sport, l’e-sport, le gaming, l’éducation, la culture et la télévision. Le groupe contribue également à l’intégration de l’intelligence artificielle dans les services proposés et dans les processus internes, tout en renforçant les bases techniques nécessaires au développement de nouveaux usages digitaux. Une expertise qui est mise en avant lors du salon Gitex Africa, d’autant plus que le thème phare de cette troisième édition est "l'infrastructure numérique et l'intelligence artificielle".

Par ailleurs, à l’approche d’événements sportifs majeurs tels que la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, Digital Virgo met en œuvre des solutions techniques solides pour soutenir ces temps forts, en garantissant une interconnexion efficace entre les services digitaux et les réseaux partenaires.

À travers ces projets, Digital Virgo confirme son rôle d’acteur central de l’écosystème télécom marocain. Le groupe s’inscrit également dans une démarche institutionnelle forte, en collaborant étroitement avec les régulateurs et les principales organisations locales, telles que la Fédération des technologies de l'information, de télécommunication et de l'offshoring (APEBI) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Digital Virgo était par ailleurs présent durant le Gitex 2025 pour échanger sur le rôle clé de l’écosystème télécom dans les enjeux de digitalisation du Maroc et du continent africain.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.